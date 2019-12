Les paysages sonores de Hannah Weinberger

C’est une exposition qui n’existe que si on la visite. Car les œuvres sonores de Hannah Weinberger nécessitent la participation du public pour déployer leurs effets, lesquels se révèlent différents à chaque passage. Intitulée «We didn't want to leave» («Nous ne voulions pas partir»), cette singulière proposition, à la fois interactive et en perpétuelle mutation, s’est établie au Centre d’art contemporain (CAC).

Sur deux étages, la jeune artiste bâloise, née en 1988, a conçu un dispositif similaire mais des univers très contrastés, comme en négatif l’un de l’autre. Alors qu’une ambiance sombre et mélancolique engloutit le spectateur au 2e, la salle au-dessus offre une expérience éminemment lumineuse, entre des rideaux immaculés et sous les néons bruts.

En franchissant le seuil du plateau inférieur, on est plongé dans une obscurité de cathédrale. Visuellement, rien n’entrave la vaste nef de béton, uniquement pourvue d’un écran qui occupe tout le mur du fond: les visiteurs y voient leur image et celle de l’espace dans lequel ils évoluent multipliées à l’infini par deux caméras fixées au plafond. On a la sensation de se promener dans un immense parking de la fin des temps, tandis que les mouvements de chacun déclenchent des flux musicaux.

Dimension performative unique

Des senseurs détectent les déplacements et la chaleur des corps, puis entraînent la sélection aléatoire d’éléments dans une bibliothèque de 2000 sons. Ce processus algorithmique confère à chaque expérience une dimension performative unique. Le public est, de fait, le seul auteur des compositions. «Quand il y a beaucoup de monde, ça devient presque une rave symphonique, s’amuse Andrea Bellini, directeur du CAC. Alors que deux ou trois présences orchestrent des pièces plus introspectives.»

Si, en bas, la couleur tonale joue sur les échos et les synthétiseurs, le plateau du dessus recourt à des rythmes percussifs renvoyant à l’animalité et aux organes. Partagé en quatre alvéoles par des tentures blanches, l’espace du 3e étage évoque le cœur humain. Il se parcourt sous une lumière crue, les sens en alerte.

Les perceptions, pivots de la pratique artistique de Hannah Weinberger, sont précisément l’objet d’un programme de médiation particulier organisé par le CAC avec la complicité de l’artiste genevois Hugo Hemmi. Une dizaine de participants aveugles et malvoyants ont constitué un collectif de recherche baptisé «So we stay» («Alors nous restons»), en réponse au titre de l’exposition. Il partagera avec le public le fruit de ses réflexions, sous la forme d’une visite guidée élaborée avec les moyens de l’art (dessin, danse, écriture) le jour du finissage, le 5janvier. Une façon pour ceux qui ont la chance de jouir de la vue d’approfondir leur rapport sonore à un monde par trop dominé par l’image.

«We didn’t want to leave»,

Centre d'Art Contemporain, jusqu’au 5 janvier,

plus d'informations sur: centre.ch