Paul McCartney décédé? Mort de rire

«Qu’est-ce que j’apprends? Je suis mort? Pourquoi suis-je toujours le dernier à être mis au courant de tout?», s’amusa Paul McCartney en apprenant la nouvelle de son propre décès. Car la rumeur est formelle: Macca est mort d’un accident de voiture en novembre 1966. Parfaitement. Depuis, un sosie - «Faul», pour «False Paul», Faux Paul – joue son rôle. Cette fable-là a l’écorce dure. Apparue il y a un bon demi-siècle, elle court encore.

Il y a certes un moignon de vérité dans ces sornettes. Paul a bien eu un accident en 1966, un accident de… mobylette. Il y a perdu non la vie, mais une dent. Ce qui est moins embêtant. La rumeur, tel le venin, se met donc à circuler à la fin des Sixties. Le fan-club des Beatles a alors beau affirmer que l’idole pète la forme, rien n’y fait.

Où est-elle née exactement? Probablement sur les ondes d’une radio de Detroit. Sollicité par un auditeur, le DJ Russ Gibbs diffuse le morceau «Revolution n° 9» à l’envers et croit y entendre un message funèbre. Décryptant la pochette de l’album «Abbey Road», l’animateur relève une cascade de signes trahissant le trépas du bassiste des Beatles. Paul a les pieds nus, c’est comme ça que sont enterrés les morts en Inde; John est en blanc et Ringo en noir, couleurs du deuil; George, lui, a enfilé des jeans, comme le font les fossoyeurs. L’estocade? Derrière eux, une voiture est immatriculée LMW 28 IF, soit «Living McCartney Would be 28 IF»; traduisez: «Paul McCartney vivant aurait 28 ans si…» Ben voyons.

À partir de là, chaque chanson, chaque image des Beatles est passée au crible conspirationniste. Et grouillent les «preuves» du décès de Polo, forcément. Tiens, sur la pochette de «Yesterday & Today», compil américaine, McCartney est assis dans une malle ouverte. Son cercueil, bien sûr. À la fin de «Strawberry Fields Forever», d’aucuns entendent Lennon murmurer « I buried Paul» («j’ai enterré Paul»). En fait, John marmonne «cranberry sauce». Pas grave: tout est bon dans le bidon.

Et puis, il y a la foisonnante pochette de «Sgt. Pepper», qui regorge d’indices macabres, certains n’étant décelables qu’à la condition d’examiner le disque à l’envers dans un miroir. Images, couleurs, chiffres, sons; chaque détail, si l’on sait l’interpréter, hurle la mort de Paul. Notons que l’éblouissante saga des Beatles constitue clairement un compost fertile à tous les ragots et délires. En farfouillant sur la Toile, on apprend ainsi que le quatuor a assassiné son premier batteur, l’infortuné Pete Best; que les Illuminati ont orchestré le succès du groupe pour manipuler la jeunesse mondiale; ou mieux, que tous les membres du groupe sont morts et ont été remplacés par des clones… sauf Paul McCartney!