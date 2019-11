Le film qui a choqué Cannes sort à Genève

Nous sommes dans une forêt, au cœur de la nuit. Quelques nobles chassés de la cour de Louis XVI se retrouvent pour s’adonner à leur activité favorite, le libertinage. Les corps se tâtent et s’assemblent, les difformités s’expriment, les fluides jaillissent, et l’on ne parle – certes peu – que de ça. Au dernier Festival de Cannes, «Liberté» d’Albert Serra, qui figurait dans la section «Un certain regard», a choqué un certain nombre de festivaliers et provoqué la colère de quelques autres. En cause, des séquences crues, peu courantes dans le cinéma amidonné d’aujourd’hui – charcutage d’un moignon sanglant à des fins jouissives, personnages en perruque s’urinant dessus, copulations diverses – et une apparente absence de narration dans cette nuit fauve qui pourra sembler gratuite à ceux qui connaissent mal le cinéma d’Albert Serra.

«Je comprends qu’on puisse sortir choqué de mon film», expliquait le réalisateur il y a quelques jours. «Je voulais faire un film sur l’absence de logique de la nuit. «Liberté» ne procure pas de sensations, il vide les gens. Il correspond un peu à la mécanique de Sade, celle des «120 journées de Sodome». Je dirais même que ce qu’on voit dans le film va à l’encontre de toutes les préoccupations contemporaines. J’adore le XVIIIe siècle français, car il correspond à une période où l’absolutisme devient extrême. C’est la première fois que les gens pensent au désir de manière consciente. C’est aussi un siècle où naît l’ambiguïté.»

Pour réaliser ce film, la méthode de Serra, qui avait d’ailleurs remporté le Léopard d’or à Locarno en 2013 pour «Histoire de ma mort», reste particulière. «Je travaille avec trois caméras et je fais de très longues prises. Toute l’équipe a été conduite dans un espace qui reproduit l’isolement qu’ils vivent à l’écran. Ensuite, j’écoute mais je ne regarde pas les scènes. Quant aux comédiens, ils ont des origines diverses. Il y a même plusieurs techniciens qui jouent dans le film, ainsi que des acteurs qui n’ont jamais joué. C’est l’inverse des tournages usuels. Le film est tiré d’une pièce que j’ai montée à Berlin. L’une des critiques, mauvaise, la décrivait comme un spectacle de deux heures et demie dans lequel des acteurs sont abandonnés sur scène. C’est exactement ce que je cherchais dans le film.»

Au cœur de cette curieuse distribution, on retrouve un Helmut Berger étonnant. «Il était déjà dans la pièce, précise Albert Serra. Nous l’avons assez facilement convaincu. Et puis il s’est bien tenu. Il était sobre, jamais ivre, sympa. Tout le monde, au début, en avait un peu peur. Mais contrairement à Jean-Pierre Léaud dans «La mort de Louis XIV», où il était de tous les plans, Helmut Berger n’a fait que quelques jours.»

Depuis Cannes, «Liberté» est sélectionné dans de nombreux festivals. «Je voyage sans arrêt. Avant Genève et le GIFF, j’étais à Thessalonique. Mon film est apprécié partout, car il crée une tension qui contamine la salle. Parfois jusqu’au malaise. Et le public aime ça, au fond.» Pascal Gavillet

«Liberté»

Film historique, Espagne, 132’. Cote: *** Salle: CDD