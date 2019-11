Olympe de Gouges se réincarne en rock star hermaphrodite

Passé le vestibule tapissé de photocopies, ingurgitées la bière et les plaintes rauques de Janis Joplin offertes en préambule, on s’installe à même les gradins moquettés de la salle du 3e au Théâtre Saint-Gervais. Deux cabines renferment respectivement deux corps vêtus et perruqués à l’identique, dos au public. De discrètes variations de courbes permettent d’attribuer la silhouette de gauche à Benoît Renaudin, celle de droite à Claire Deutsch. Les spectateurs qui ne connaîtraient pas l’actrice, pourtant très présente à Genève, comprennent grâce au positionnement du festival coprogrammateur que la voix grave appartient à la fille, la plus fluette au garçon. Lui tient encore une guitare, elle et lui un micro.

Olympe de Gouges a tardivement fait son entrée dans les manuels d’histoire en tant que pionnière féministe, dramaturge antiesclavagiste, auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, guillotinée pour ses idées par le tribunal révolutionnaire de 1793, à l’âge de 45 ans. Dans le cadre des Créatives, la Franco-Romande formée à la Manufacture Isis Fahmy (elle a notamment monté «Contrevent(s)» cet été à l’Orangerie) tenait à lui rendre l’hommage qui lui est dû. Pour ce faire, elle invente «Polympe(s)», contraction de Paul et Olympe, accessoirement pseudonyme de la penseuse française, à décliner au féminin pluriel. Ce sera via ses chansons rock, ses postures reconnaissables et son indistinction de genre que l’entité épicène saurait transmettre la parole gougienne.

Cette dernière se fraie un chemin à travers pièces, romans, pamphlets et autre journal intime. Un patchwork très parcellaire de citations, distillé dans des riffs eux-mêmes sommaires, donne notamment à entendre les «indignations» de la savante lors de ses combats pour faire jouer ses comédies ou de ses déboires avec la justice. On capte ce défi, tiré des «Remarques patriotiques»: «Craignez le désespoir des malheureux et des révoltés!» Ou cette revendication, tombée dans le domaine public: «La femme a le droit de monter à l’échafaud; elle doit avoir également celui de monter à la tribune».

Le spectacle à l’affiche cette fin de semaine agrée à peine la demande d’Olympe. La présenter sous forme d’un «animal sans pareil, ni homme, ni femme» semble suffire à la mise en scène. Jalonner les bribes textuelles par de frêles apartés sur les voitures de luxe à Genève, éclairer les vitrines de quatre couleurs différentes, ponctuer de rires les sons de la boîte à rythme: voilà ficelée l’apologie. C’est maigrelet pour une visionnaire choisie comme emblème.

