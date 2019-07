Netflix fait sauter la banque

Depuis 2013 et «House of Cards», Netflix a produit des séries originales à un rythme aussi exponentiel que le nombre de ses abonnés, environ 151 millions désormais. Le mastodonte a déclenché une guerre du streaming, ses rivaux, Amazon Prime et Hulu, bientôt Disney, Apple, etc., se montrant anxieux d’occuper un marché estimé à 700 millions de foyers dans le monde.

Persistant dans sa politique de nouveaux contenus après avoir revendu la bonne vieille franchise de «Friends», le géant de la vidéo en ligne a essuyé une déconvenue cet été, n’enregistrant que 2,8 millions de fans là où le double était attendu. De quoi chahuter le titre en Bourse. Netflix annonce encore ne pas renouveler «Designated Survivor» pour une troisième saison.

En revanche, la plateforme vient de sortir «Designated Survivor: 60 Days», la version sud-coréenne des aventures civiques de Tom Kirkman, politicien passionné d’environnement qui se voit propulsé au sommet du pouvoir. Un test, la Corée posant en avant-poste privilégié de la conquête des marchés asiatiques.

Car même déficitaire, la plateforme annonce que ses dépenses en production pourraient dépasser les 15 milliards de dollars, 3 de plus qu’en 2018. Surtout, dans cet empire régi par les algorithmes et autres big data qui décryptent les engouements et rebuffades de ses usagers, un état de grâce subsiste. Non pas que sur la mappemonde des séries les patrons de Netflix soient soudain devenus des mécènes des arts. Ici, la créativité s’explique d’abord par des exigences territoriales.

Ainsi, l’Union européenne exige que 30% des plateformes de vidéo à la demande proviennent de ses États membres. D’où un panel de production multiculturel riche de 28 pays, du Danemark à l’Espagne ou au Portugal. Ces régulations, évidemment, varient selon les continents, les formatages du type de la curiosité «Designated Survivor» ne manquent pas pour plaire à des publics ciblés.

Mais, jusqu’ici, dans le flux d’une production aux codes plus libres que dans les canaux traditionnels, certaines séries cadrent des identités restées parfois inédites. Comme si Netflix, pour le meilleur ou le pire, avait ouvert une faille dans un paysage audiovisuel mutant. Ses homologues trépignent d’ailleurs de s’y engouffrer.

Échantillons planétaires

«La Casa del Papel», le casse en direct de l’Espagne

La série espagnole exemplifie l’état mutant de la production actuelle. En 2017, Netflix achète à Antena 3 les droits de «La Casa del Papel», scinde la série en deux parties, la traduit pour diffusion mondiale en plus de 20 langues. Triomphe immédiat. Ainsi du score français où elle représente 14% de la demande Netflix. Sous leur masque de Dalí, tels des Gilets jaunes, les élèves du Professeur sont promus Robins des Bois en icônes modernes.

La saison 3 intègre cet élément, usant même d’images réelles des manifestations de type Indignés. À la base pourtant, Tokyo (Úrsula Corberó) et ses pairs ne braquent que pour usage personnel, Denver remarquant même au passage que la révolution coûte cher quand des centaines de milliers d’euros sont lâchés sur la foule. Netflix, mastodonte de l’audiovisuel mondialisé, se repaît du paradoxe philosophique.

En filigrane, une plus subtile révolution du créateur Alex Pina s’esquisse. Entre la tradition machiste du sexe «boum-boum-ciao» des uns, la défense de «l’altruisme séminal homo» des autres, le désir de famille par-delà le divorce, la procréation assistée etc., «La Casa del Papel» sait prendre en otage des thèmes sociétaux torrides en Espagne. Et ailleurs.

«Family Business», le black blanc beur à la française

En France, «le Grand Méchant Loup» Netflix peine à produire des pépites comme «Dix pour cent» et autre «Hippocrate» sorties par Canal +. Après «Marseille», pâle copie du «Baron noir» de la rivale cryptée, ou le navrant «Plan cœur», ersatz de «Scènes de ménages» de M6, «Family Business» joue la carte du Parisien moyen au jeu des familles.

Dans une boucherie casher qui, avec la légalisation du chanvre, se recycle en «beucherie», planent un patriarche tyrannique (Gérard Darmon ), un fils soumis, une fille lesbienne etc. En guest star, Enrico Macias ne sauve pas des dialogues indigents. Mais la liberté de ton tchatcheuse frappe en comparaison par exemple, du récent «Grand bazar» sur M6.

«Jinn», la rébellion arabe

De «13 Reasons Why», qui pointait sans fard le suicide chez les ados, à «Pose», sur un jeune danseur gay éjecté par sa famille, ou «Baby» sur les jeunes bourgeois aussi friqués que camés d’Italie, etc., Netflix persiste à explorer la planète ado trash et échappe souvent à la censure. Mais «Jinn», premier essai en langue arabe, a provoqué une forte polémique en Jordanie. Alors que ses acteurs (ici Salma Malhas ) se félicitaient d’avoir enfin «leur» série, leurs petits baisers et chastes étreintes ont été jugés amoraux. Tourné dans le sublime décor de Petra, le feuilleton reste pourtant très normé, jouant sur la dramaturgie habituelle du film fantastique et du film de campus.

«Sex Education» à l’anglaise

Genre en soi, les séries «teenagers» n’obéissent au fond, qu’à une constante, la tempête hormonale qui régit leurs protagonistes. À l’ère des féminisme post-#MeToo, tolérance LGBT, politiquement correct exacerbé et autre imbroglio sociétaux, causer cul au lycée devient acrobatique.

«Sex Education» y arrive avec la souplesse de l’humour brit, dispensé ici avec une élégance souveraine par Gillian Anderson en thérapeute sexuelle. Autour de la vamp gravitent son fils Otis et sa copine anxieuse de dépucelage, le meilleur pote black et gay, ou encore la banlieusarde Mavey au Q.I. inversement proportionnel à la hauteur de sa minijupe. Loin des clichés du répertoire, un campus des plus fréquentables.