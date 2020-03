Voyage musical dans les terres secrètes de Beethoven

Tous, y compris les nomades des déserts les plus reculés de la planète, seraient capables d’associer les trois notes scandées sur un tonitruant «Ta-ta-ta-taaaa» à la figure de Beethoven et à sa «5e Symphonie». Du grand visionnaire de Bonn, tout le monde ou presque retient encore quelques autres grandes pièces symphoniques – la «3e» et la «9e» tout particulièrement –, les quatuors à cordes ou encore les trente-deux sonates pour piano. Alors qu’on fête en 2020 le 250e anniversaire de la naissance du compositeur, une série d’événements intrigants offrent au public genevois l’occasion unique de se familiariser avec un tout autre corpus d’œuvres, moins connues et plus rarement jouées dans les salles d’ici et d’ailleurs.

Ce projet immersif tient en trois lettres: WoO, acronyme de Werke ohne Opus, qu’on traduirait par «Ouvrages sans opus». Associée à Beethoven, l’abréviation nous confronte à un champ musical à l’étendue vertigineuse. Et c’est précisément dans ces terres que nous invite à cheminer durant toute l’année, à travers dix concerts, l’agence Crescendo. Cette entité active depuis 2013 mise sur des événements qui font la part belle aux musiciens locaux. Autrement dit ces talents de la jeune génération issus des bancs du Conservatoire populaire de musique, de la HEM et d’autres structures pédagogiques du canton. Dans ce cas précis, la troupe retenue donnera vie à trois rendez-vous symphoniques et à sept concerts de musique de chambre.

Un pan du répertoire beethovénien émergera ainsi, issu d’un catalogue parallèle à celui qu’on rattache officiellement au compositeur. «Les pièces estampillées avec un numéro d’opus sont au nombre de 138 en tout, note André Piguet, président de Crescendo. Le grand public ignore peut-être que plus de 300 autres ouvrages n’ont pas été répertoriés et qu’il a fallu attendre les années 50 pour que les musicologues se penchent sur ces trésors.» Ce qu’on y trouve précisément, dans cette malle opulente? Des compositions souvent brèves, destinées essentiellement à des formations réduites. Il y a aussi des pièces pour chœur et orchestre, et d’autres symphoniques. «Notre choix s’est porté vers les plus originales, les plus inspirées et inattendues de Beethoven», précise André Piguet.

L’exploration, qui a débuté en février dernier avec la complicité de l’Orchestre des Nations, fait une deuxième foulée ce dimanche, avec un répertoire destiné au piano, à la flûte et au basson. Un Beethoven plus intimiste, donc, mais toujours intrigant et aguicheur.

