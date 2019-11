Le violon arc-en-ciel de Nigel Kennedy s’ouvre à Genève

Pour toujours, et de manière sans doute réductive, le nom de Nigel Kennedy sera associé à une œuvre particulière et à une manière de s’afficher sur les scènes qui défiait les conventions connues dans le monde du classique. Il y a trois décennies, donc, le violoniste faisait une apparition tonitruante dans le paysage, en livrant sa version des «Quatre Saisons» de Vivaldi. Un alignement plutôt rare de planètes se produisit alors: la popularité de la pièce du «prêtre roux», jointe à l’interprétation nerveuse et envolée du Britannique et, surtout, à son look de bad boy un brin punk, générait une secousse majeure sur le marché du disque. L’album se vendait à deux millions d’exemplaires, un sommet rarement atteint depuis.

Mais au-delà de cet épiphénomène retentissant, au-delà des concerts donnés dans des tenues surprenantes – dont un très fréquent maillot de foot du club Aston Villa – le musicien a poursuivi son chemin, avec une discrétion grandissante, certes, mais armé d’une fougue intacte. Aussi à l’aise dans le jazz que dans ses escapades du côté de la pop et du rock, Kennedy affiche également un engagement constant pour les grandes causes qui touchent nos sociétés. La preuve par les concerts qu’il donnera en terre romande, à Genève et à Lausanne. Pour ces deux rendez-vous, le natif de Brighton a cheminé tout d’abord dans le costume de pédagogue, en joignant de jeunes étudiants issus des hautes écoles de musique en Suisse. En leur compagnie, après avoir animé des séances de préparation et des master classes, il se produit au Victoria Hall pour marquer le 30e anniversaire des droits de l’enfant. Plus particulièrement, l’événement soutiendra l’association Graines de Paix, ONG dont les notes d’intention sont claires: «Développer des solutions éducatives transformatrices favorisant l’épanouissement scolaire, la prévention des violences et la paix sociétale.»

Le programme de la soirée? Il ne jurera que par Bach et sera placé sous la bannière d’un prometteur «Bach Reloded». On y entendra donc quatre pièces pour violon et orchestre, dont le «Double Concerto en ré mineur». Et comme toujours, les touches imprévisibles et agréablement désarçonnantes de Nigel Kennedy s’immisceront entre les partitions et les pupitres.

Nigel Kennedy, avec les étudiants des HEM de Genève, Lausanne, Sion et Zurich.

Victoria Hall, samedi 30 novembre à 20h;

Salle Métropole de Lausanne, lundi 2 décembre à 20h.

musika-agence.ch