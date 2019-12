[VIDÉO] Les 20 chansons les plus écoutées en Suisse

Quels sont les vingt singles qui ont occupé la première place des charts et sont restés le plus longtemps dans le top 100 en Suisse? Le site lescharts.com en fait la recension depuis 1968 pour plusieurs pays dont la Suisse. Voici les singles qui ont occupé la première place et ont tenu dans le classement des 100 singles le plus longtemps dans les années 2000.

1. Ed Sheeran - «Shape of you» - 2017

Top 1: 14 semaines / 122 semaines dans le Top 100

2. Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee - «Despacito» - 2017

Top 1: 20 semaines / 103 semaines dans le Top 100

3. Ed Sheeran - «Perfect» - 2017

Top 1: 20 semaines / 101 semaines dans le Top 100

4. Baschi - «Bring en hei» - 2006

Top 1: 6 semaines / 100 semaines dans le Top 100

5. Madonna - «Hung up» - 2005

Top 1: 7 semaines / 97 semaines dans le Top 100

6. John Legend - «All of me» - 2014

Top 1: 1 semaine / 97 semaines dans le Top 100

7. Adele - «Someone like you» - 2011

Top 1: 4 semaines / 95 semaines dans le Top 100

8. Passenger - «Let her go» - 2013

Top 1: 5 semaines / 88 semaines dans le Top 100

9. The Black Eyed Peas - «I gotta feeling» - 2009

Top 1: 8 semaines / 87 semaines dans le Top 100

10. Shakira Feat. Freshlyground - «Waka - Waka» - 2010

Top 1: 4 semaines / 86 semaines dans le Top 100

11. Adele - «Rolling in the Deep» - 2011

Top 1: 1 semaine / 93 semaines dans le Top 100

12. Lo & Leduc - «079» - 2018

Top 1: 21 semaines / 88 semaines dans le Top 100

13. Pharell Willliams - «Happy» - 2013

Top 1: 13 semaines / 80 semaines dans le Top 100

14. Lady Gaga - «Poker Face» - 2009

Top 1: 8 semaines / 72 semaines dans le Top 100

15. Alan Walker - «Faded» - 2016

Top 1: 12 semaines / 86 semaines dans le Top 100

16. Timbaland presents OneRepublic - «Apologize» - 2007

Top 1: 6 semaines / 89 semaines dans le Top 100

17. Stromae - «Alors on danse» - 2010

Top 1: 5 semaines / 69 semaines dans le Top 100

18. Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz - «Prayer in C» - 2014

Top 1: 17 semaines / 68 semaines dans le Top 100

19. Avicii- «Wake me up» - 2013

Top 1: 13 semaines / 68 semaines dans le Top 100

20. Lady Gaga & Bradley Cooper- «Shallow» - 2018

Top 1: 10 semaines / 63 semaines dans le Top 100