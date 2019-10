Vernier sur Rock, 35e: l’édition de la «transition»

Trois soirs de concerts, c’était la tradition pour Vernier sur Rock. En 2019, la 35e édition se contentera d’une date, samedi 12 octobre: en tête d’affiche, le vétéran du reggae Clinton Fearon, ancien des Gladiators, également Jahneration, Iseo & Dodosound, de même que les Genevois Najavibes.

Et le vendredi? Tant qu’à occuper un soir de plus la salle des fêtes du Lignon, le festival a rapatrié son habituel tremplin destiné aux jeunes groupes de la scène locale, très couru. Ainsi que cet autre concours, Urban Express, à caractère socioculturel celui-là: c’est par le biais d’ateliers d’écriture principalement que les jeunes de la commune sont appelés à participer.

Moins de sous, plus d'aides en nature

On l’aura compris, Vernier sur Rock vit une période de «transition». Ainsi que le souligne Martin Staub, élu socialiste à l’Exécutif verniolan, en charge du Service de la cohésion sociale: «Face aux difficultés, notamment financières, que vit le festival, la Commune souhaite que Vernier sur Rock se recentre sur ses activités sociales, pour la jeunesse, avec un ancrage local.» Raison pour laquelle Vernier a décidé, à la fin de 2018, de verser une subvention de 70 000 francs pour le social. Réduction il y a eu, mais uniquement des liquidités. En compensation, la Commune a accordé des facilités supplémentaires, concernant l’entretien notamment, ainsi que la mise à disposition du matériel et des locaux. Enfin, 150 000 francs en provenance de Vernier et du Canton sont toujours versés via la FASe. La suite? «L’objectif est d’établir une convention entre la Commune et Vernier sur Rock», rassure Martin Staub.

Comment, aujourd’hui, mettre sur pied une programmation musicale? En cherchant plus d’aides privées, et grâce aux recettes de la billetterie et des bars également. «La situation du festival n’est pas aussi mauvaise qu’on voudrait le croire», note Anne-Laure Héritier, coordinatrice de la manifestation. Qui rappelle, enfin, que l’association Vernier sur Rock s’active dans le social toute l’année, le festival constituant son apogée

35e Vernier sur Rock Ve 11 (gratuit) et sa 12 oct. (payant), salle des fêtes du Lignon. Infos: verniersurrock.ch