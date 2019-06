Une fanfare techno, ça sonne comment?

O.U.M.P.H. n'a encore jamais joué ailleurs que dans un local de répétition. Pourtant, O.U.M.P.H. sonne déjà fort bien. Aina Rakotobe et Cédric Schaerer, tous deux leaders de cette fanfare techno récemment constituée (lire également: Une fanfare techno? Ça existe, même à Genève), le premier au saxophone baryton, le second au trombone, livrent en vidéo leurs tout premiers sons. La composition s'intitule «Dark And Krad», seize temps, soit quatre mesures de quatre temps chacune, martelés sans coup férir, en ligne droite, sans fioriture. De quoi se réjouir du concert de samedi à la Fête de la musique. De quoi faire danser sur la place Neuve.

Au complet, la fanfare compte huit musiciens, également Thomas Florin et Orphée Religieux à la trompette, Anthony Dietrich Buchlin au sousaphone, Flavie Ndam au saxophone également et Romaine Chantre à la caisse claire. Quant à Théo Hanser, au trombone et à la grosse caisse tout comme Cédric Schaerer, il alterne les instruments avec ce dernier. «Le jeu à la grosse caisse est très physique. Or, nous ne connaissons pas encore notre endurance, expliquent les leaders. La techno est une musique répétitive, ce qu'une machine réalise sans se fatiguer. L'humain, en revanche, à tout de même besoin de se reposer de temps en temps...» (TDG)