Une fanfare techno? Ça existe, même à Genève

Pouah pouah pouah! Le trombone a donné le la. Tandis que la grosse caisse et la caisse claire marquent un tempo bien pesé, le reste de la clique, trompettes, saxophones et autre sousaphone, enchaîne gaillardement. La mélodie rend-t-elle ses hommages au répertoire militaire? A-t-on donné préférence à la bande-son d'un film de pirates? Pas du tout, c'est de la techno. Pulsé carré, fait pour danser.

Tout récemment constituée, la fanfare genevoise O.U.M.P.H. réunit des musiciens chevronnés de la place. Sa base arrière: l’Écurie des Cropettes, à l'étage, où Cédric Schaerer et Aina Rakotobe dirigent avec entrain six autres souffleurs et percussionnistes dans leurs curieuses aventures sonores. Aina Rakotobe est saxophoniste et bourlingue depuis longtemps sur les scènes jazz, notamment avec le quartet Phono et le Fanfaduloup Orchestra. Cédric Schaerer aime beaucoup le jazz, lui aussi, également cette soul démentielle portée à son climax par feu l'organiste Jimmy Smith. Cédric Schaerer, quand il ne souffle pas ni ne tambourine, joue de l'orgue dans le trio Organic Flowers.

O.U.M.P.H., disions-nous? Pour Organisme Utopique de Mécanique Pulsée Hexadécimale. Qu'on se le dise. Première sortie, en plein air, prévue ce week-end à la Fête de la musique (lire Une structure géante pour la 28e Fête de la musique): samedi à 17 h à Cornavin, départ d'une déambulation qui la mènera place Neuve, où la fanfare prodiguera, à 22 h sur scène, son grand raffut.

(TDG)