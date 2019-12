The Young Gods, 35 ans de rock augmenté

Pionniers de la rencontre entre le rock et l’électronique, The Young Gods restent, trente-cinq ans après leurs débuts, une référence majeure en termes d’expérimentation sonore. Douzième album du groupe installé à Genève, «Data Mirage Tangram», paru en début d’année, transforme une fois encore l’art subtil de ces maîtres de l’échantillonneur, le sampler. Une tournée a suivi, ralliant Barcelone, Londres et Berlin, qui s’achève samedi 21 décembre au bout du lac, à l’Alhambra. L’occasion d’interroger Franz Treichler, fondateur et voix de ce trio actuellement composé de Bernard Trontin à la batterie et Cesare Pizzi aux machines.

Quel sens donnez-vous à la performance scénique?

Je suis né en 1961, lorsque la musique correspondait à un état d’esprit anticonservateur. Quand j’écoutais la radio, quand j’allais aux concerts, j’avais l’impression d’avoir des copains plus âgés qui parlaient la même langue que moi. Je me sentais moins seul. Ce côté tribu m’a beaucoup inspiré. C’est pour cela que j’ai voulu faire à mon tour de la scène: pour partager ce sentiment d’un langage commun que l’on ne trouve nulle part ailleurs.

Les Young Gods sont-ils psychédéliques?

La scène est affaire d’expérience partagée. Comme la drogue, mais sans la drogue. Pour révéler le subconscient. C’est du reste le sens du mot psychédélisme: qui révèle la psyché.

Quel rôle accordez-vous à la technologie?

L’acoustique est indissociable de la technologie, qu’il s’agisse de tambours africains, d’un piano de concert ou du sampler. Quand on a commencé, en 1985, les contraintes techniques étaient telles qu’elles influençaient beaucoup la musique. On voulait jouer avec des samplers. Mais on avait peu de moyens, donc on bricolait, il fallait être inventif. Notre premier album contient un maximum de six ou sept sons par morceau, que nous pouvions jouer live. On introduisait dans une musique rock conventionnelle des éléments inhabituels, des bruits de freinage, des corbeaux, du violon classique. Pour créer de la surprise. Cette même surprise que le public avait pu ressentir jadis en entendant pour la première fois une guitare distortionnée. Pour nous, il s’agissait également de déstabiliser le conservatisme rock, de créer du danger, condition essentielle pour être réceptif à l’art.

Trente ans après, l’usage des samplers est monnaie courante. Y a-t-il encore de la surprise?

Après avoir mélangé classique, cabaret et metal dans les années 80, on a cherché une unité sonore pour faire du rock seventies avec les moyens des années 90. Dans les années 2000, le développement de l’informatique a permis d’aborder une musique plus organique, constituée de nappes. Aujourd’hui, tout est bon à prendre, y compris les sons créés en usine. L’élément de surprise? C’est de reprendre la guitare sur scène! On n’est pas à un paradoxe près...

L’acte créatif dépasse-t-il l’artiste?

Personne ne peut rien contrôler. On fait un tube, un jour. Mais on ne peut en écrire la formule, sinon on serait son propre faussaire. On peut analyser, intellectualiser, établir des algorithmes... Mais l’implication personnelle, le temps que ça a mis – une soirée ou des années? – on ne peut le contrôler, heureusement. Ce n’est pas pour rien qu’on s’appelle les «Jeunes Dieux», non pas pour nous mettre sur un piédestal, mais pour évoquer, a contrario, l’être humain à qui tout échappe. Même si on y aspire, on ne sera jamais des dieux.

Que pensez-vous du «big data», qui donne son titre à l’album «Data Mirage Tangram»?

La quête d’une toute-puissance par la technologie, cela a de quoi obnubiler. Mais la masse d’informations est telle, désormais, qu’il n’y a plus de science exacte. Voilà le mirage. L’informatique occasionne énormément d’erreurs, que nous ne voulons pas reconnaître, parce que l’algorithme est censé être parfait.

Les Young Gods font-ils une critique du big data?

Oui. Mais il y a aussi le mot «tangram» dans le titre (ndlr: casse-tête constitué d’un carré divisé en sept formes géométriques). Il s’agit également d’un jeu. Les musiciens ont le rôle de fous du roi. À eux de souligner un problème, de mettre le pied dans la fourmilière.

Êtes-vous politiques?

On ne fait pas de l’art politique. Au mieux, on fait «politiquement de l’art». J’aime regarder les choses avec distance, y compris ma propre situation. Il y a de cela, aussi, dans les Young Gods. Ce ne sera jamais moralisateur. Ce qui compte, c’est l’énergie du concert, celle qui donne un coup de pied au cul plutôt que dans la gueule. Donner la pêche, se sentir positif, constructif! Pour ma part, j’ai reçu au cul Arno avec son premier groupe, TC Matic, qui chantait dans un français pourri contre l’avis de l’intelligentsia rock. Également ces musiciens qui n’avaient pas peur d’expérimenter, ainsi des premiers Pink Floyd. Ou ces artistes très impliqués, Hendrix à la guitare, Jim Morrison dans ses textes.

Avez-vous des convictions personnelles?

J’en ai. Difficile de leur donner un nom, cependant. Je suis convaincu par le pouvoir de suggestion de la musique. Pas besoin de connaître le mode d’emploi, ça parle à tout le monde, où qu’on se trouve. Un ami s’est rendu au Tamil Nadu, dans le sud de l’Inde; il a fait écouter les Gods à des habitants, qui se sont exclamés: «Il y a des tigres dans cette musique!»

