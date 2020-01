Suzanne Ciani, reine des synthétiseurs

Il y avait foule, samedi, dans la toute petite Cave 12, qui accueillait ce soir-là un concert programmé par le festival Antigel. Foule de mélomanes curieux, tous extrêmement attentifs aux moindres gestes, aux infimes variations sonores orchestrées par une frêle dame en noir. Laquelle passera l’entier du concert le nez collé à son étonnant instrument.

Suzanne Ciani, 73 ans, est une reine des synthétiseurs modulaires. Il y a peu, seuls les «geek» le connaissaient. Depuis, un plus large public se met au parfum. Pionnière de la musique électronique dans les années 1970, Ciani s’était initiée à l’époque aux appareils conçus par l’ingénieur Donald Buchla.

Un demi-siècle plus tard, c’est une machine du même type que la musicienne a installé au centre de la salle: câbles, potentiomètres, tirettes. Aucun clavier, en revanche. Pour le néophyte, l’ensemble relève d’un inextricable fouillis. Pour Ciani, c’est le compagnon de toute une vie, et un art en soi. Moduler les fréquences, superposer des suites de notes, ralentir, accélérer. Du vrombissement dans les graves au tintement dans les aigus, des rythmes frénétiques aux séquences les plus dépouillées, les possibilités semblent infinies. Ce soir-là, on croit entendre aussi bien le ressac des vagues que le souffle d’un être vivant.

Virtuose du Buchla

«Vivant.» C'est ainsi que Suzanne Ciani envisage son instrument, comme elle l’explique au terme de la prestation. Lorsque la virtuose prend la parole pour présenter son travail, les auditeurs n’en perdent aucune miette: «Ce n’est pas le son qui importe, mais la manière dont il bouge et voyage grâce à l’instrument», raconte la musicienne. Elle a été pianiste, formée au classique: «Mais jouer les Romantiques ne convient plus guère lorsqu’on vient de vivre un divorce.» Elle explique comment le contrepoint de Bach a nourrit sa vision de l’électronique. Depuis quatre ans, depuis que des passionnés ont ramené son travail à la lumière, Suzanne Ciani ne quitte plus son Buchla.

La machine fait son âge, comme les sons qu’elle émet. On pourrait y voir de la nostalgie. Qu’on renverse la perspective: ces timbres envoûtants, presque palpables, constituent le socle sur lequel se construit la musique d’aujourd’hui. L’histoire débutée il y a 50 ans n’est pas terminée.