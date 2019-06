Rap et folk se rencontrent à la Fête de la musique

Tout les oppose, mais en ce weekend de la Fête de la Musique, Quiet Island et Senti’ ont décidé de s’unir pour le meilleur uniquement.

La célébration, attendue avec impatience, va bientôt commencer. Samedi, la cour du 14 se trouve pleine à craquer. Quiet Island démarre à quatre belles voix, emmenant son public dans un voyage lointain où l’éloge de la lenteur prend toute sa place. C'est un long fleuve paisible, alternant moment suaves et accords un brin rétro, parfaitement assumés. Les années 70 reprennent vie dans la cour où le temps semble s’être arrêté. La musique continue langoureusement quand la bassiste du groupe troque son instrument pour un violoncelle.

Un heureux mariage

Puis Senti’, las de se faire désirer, entre en scène. Chargé à bloc, il se sent chaud, motivé. Il danse. Avec sa parfaite maîtrise des mots, il vient donner du dynamisme et de la vie à l’ensemble musical. La salle s’anime instantanément. Entre créations et arrangements, Senti’ reprend ses propres morceaux, «Au large», «Seul», «HPEA». Le travail s’avère de qualité. L’auditoire en redemande, on ferme les yeux pour mieux se laisser partir. Propulsé entre deux eaux, un nouveau répertoire voit le jour, résultat de la rencontre de ce couple insoupçonné.

Le rappeur parisien Tonio MC se joint aux artistes l’espace d’une chanson: «Y a-t-il des bons vivants dans la salle ce soir?». Le public semble conquis. Senti' et Tonio MC interprètent leur nouvelle création, «Bon vivant», adaptée à la sauce Quiet Island. Le concert se termine avec «Idéal». Senti’ rétorque: «Idéal, je vois bien que nos forces sont inégales. Idéal sans toi qu’est ce qu’on est misérable». De quoi philosopher pour le reste de la nuit. (TDG)