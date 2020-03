Pourquoi programmer Stravinsky et des chants de la Renaissance est une bonne idée

Mais que vient donc faire Igor Stravinsky dans une soirée peuplée par des artisans exquis de la polyphonie? Comment trouver un lien entre l’inénarrable figure russe et les quelques grands personnages de la Renaissance que sont par exemple Thomas Tallis ou Carlo Gesualdo? La Haute École de musique de Genève, par le biais de son Orchestre et Chœur de chambre, ose le rapprochement entre des antipodes a priori irréconciliables en plaçant dans un même programme – celui du concert de ce soir au Victoria Hall – des pièces des uns et des autres. Choix judicieux au fond, et pas si téméraire que cela en a l’air. Car Stravinsky a longtemps été dévoré par la passion de l’art choral des XVIe et XVIIe siècles, il en a étudié les codes et la grammaire et il a fini un jour par mettre les doigts dans cet engrenage ancien.

L’histoire de cette immersion remonte aux années 50 du siècle passé. Confronté à quelques lignes de partitions définitivement perdues du deuxième recueil des «Sacrae Cantiones» de Gesualdo, le Russe décide en 1959 de combler les failles en apportant ses touches. À peu près à la même période, il met aussi le point final à une autre pièce, d’une tout autre teneur, conçue en suivant le modèle des cantates. Ce sera la redoutable «Threni: id est Lamentationes Jeremiae Prophetae», qu’on évoque communément par un simple «Threni». C’est de cette œuvre très rarement jouée qu’il sera notamment question ce mercredi soir. Elle résonnera en écho à «Da pacem domine» de Gesualdo, pièce complétée par… Stravinsky précisément.

Que faut-il penser de «Threni», plat de résistance du concert? Il s’agit de la première pièce entièrement dodécaphonique de son géniteur. «Mais contrairement à Schönberg, qui était d’une rigueur redoutable, l’approche de Stravinsky est plus sensuelle, commente par téléphone le chef Celso Antunes, qui sera sur le podium du Victoria Hall. C’est aussi l’œuvre la plus compliquée qui m’a été donné d’approcher. Elle est d’ailleurs accompagnée d’une sorte de malédiction, puisque son exécution à Paris en 1958, sous la direction de Pierre Boulez, s’est soldée par un vrai désastre artistique. Depuis, je connais beaucoup de chefs qui ne veulent pas en entendre parler...» Notons enfin que le programme, défendu aussi par l’Ensemble Vocal Renaissance et l’Ensemble de Sacqueboutes, aligne aussi des pièces de Joãn Lourenço Rebelo, de Costanzo Festa et de Robert White.

Orchestre & Chœur de chambre de la HEM et les Ensemble Vocal Renaissance et Ensemble de Sacqueboutes, Victoria Hall, me 4 mars à 20h. www.hesge.ch/hem