Le Montreux Jazz offre 50 concerts

«À ce jour, la tenue du festival, du 3 au 18 juillet 2020, n'est pas compromise.» Le Montreux Jazz a donné jeudi matin de ses nouvelles. Dans le grand flou, le rendez-vous musical veut encore croire à ses chances et promet «dès que possible» une nouvelle date pour annoncer le programme... ou une autre info moins réjouissante.

En attendant, l'équipe du MJF entend participer à l'effort collectif en mettant gratuitement à disposition 50 concerts gratuits en streaming, afin de meubler les journées (ou les soirées) chez soi. L'affaire se passe via le site Stingray Qello, principal pourvoyeur en ligne de concerts enregistrés. Le site du Montreux Jazz renvoie vers la marche à suivre pour bénéficier des prestations gratuites de Santana, Ray Charles, Wu-Tang Clan, Johnny Cash, Nina Simone, Marvin Gaye, James Brown, Deep Purple, Chic, The Raconteurs, etc. Et le fabuleux concert des Stray Cats au Casino en 1981.

Il s'agit là d'un extrait de l'abondante vidéographie musicale filmée par le festival (plusieurs concerts datent même d'avant 1980) et publiée par Eagle Rock. Du solide, du classique. À conjuguer aux quelques perles pirates de concerts mythiques récemment disponibles sur YouTube, tels David Bowie en 2002 et Radiohead l'année suivante.