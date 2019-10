Mélanie De Biasio, la voix mise à nu

Qu’est-ce qui fait de Mélanie De Biasio un sujet captivant? Son timbre de feutre, sa voix susurrée, d’abord. Sa musique également. Lorsque l’album «Lilies» est paru il y a deux ans, la critique en a fait sa coqueluche. Vrai que c’est incroyablement bon, ces chansons étirées caressant des bribes de jazz, de blues, d’électronique. Une sensualité monstre émerge de l’ombre.

Avoir Mélanie De Biasio en concert près de chez soi – mercredi 16 octobre, salle communale d’Onex – tient lieu d’événement. On regarde déjà ces vidéos capturées en live: où l’on voit en gros plan ce visage angulaire, coupe courte, les yeux mi-clos. Et cette bouche… Le son qui en sort est extraordinaire. Très simple, en fait, une sorte de dépouillement, de mise à nu vocale si intense et nette qu’on peut suivre jusqu’au moindre petit grain des cordes vibrant au fond de la gorge. Au téléphone, l’expérience s’en rapproche.

La nuit, sur la route

Un souffle au bout du fil. Mélanie De Biasio sourit, ça s’entend. On lui fait savoir qu’il reste difficile de la cataloguer. Elle répond: «Les étiquettes, je les retire toutes de mes vêtements. Ma peau ne les supporte pas.» Mélanie De Biasio manie l’humour de biais. Celle qui murmure à l’oreille du jazz a posé le premier jalon de sa discographie en 2007 avec «A Stomach is Burning». Avec «Lilies», la liste en compte désormais quatre, dont cet impressionnant «Blackened Cities», une unique plage improvisée de 25 minutes. En carrière comme en musique, la chanteuse belge de Charleroi, également flûtiste – l’instrument qu’elle a choisi enfant – prend son temps. Elle avoue écouter des heures d’affilée les mêmes disques.

Tiré de l'album «Lilies», la chanson «You're Freedom is the End of Me» fait l'objet d'un clip. Deux catcheurs s'affrontent sur un ring. Puis Mélanie De Biasio, robe rouge, monte à son tour... Est-ce une lutte? «Non, répond la musicien belge: c'est une danse, ce pourrait être également la commedia dell'arte.»

«Il faut du temps pour se laisser imprégner par la matière, pour accéder à de nouvelles couches. Cet espace-temps, je veux le donner à mes propres compositions. Ça part d’un mot, d’un tempo. D’une urgence, toujours. Quand ça vient, il faut que je puisse le coucher sur papier, ou sur mon téléphone. J’enregistre beaucoup quand je suis sur la route. En voiture, on est dans un état second, comme dans la nuit.»

Son art demande de la patience. Mercredi, il lui faudra trois heures au moins pour régler la sonorisation. Nécessaire, dit-elle pour «permettre à l’auditeur d’entendre le microson, les bruits de bouches, la feuille de papier, la plume qui tombe». Et pour elle et son groupe de «jouer sans rien décider à l’avance, sans arrangements précis, attentifs», prêts à saisir toutes les pistes qui se proposent, y compris l’accident. «Reproduire quelque chose qui a été bien fait, je trouve cela morbide. Je préfère célébrer le moment, le vivant. On n’y arrive pas toujours. Mais c’est ça, l’objectif.»

Mélanie De Biasio interprète The Flow dans l'émission Later... with Jools Holland sur BBC Two, en 2014.

Avant, elle avait pour tâche de trouver sa voie parmi les sons de l’orchestre. Aujourd’hui, l’attention se resserre sur elle. Vrai pour les musiciens qui l’accompagnent sur cette tournée, Aarich Jespers à la batterie, Axel Gilain à la basse, Matthieu Van aux claviers. Vrai pour le public également. Mélanie De Biasio fascine. Elle ne s’en rend guère compte, cependant. «Je suis tellement dedans, à rechercher la justesse. Ce n’est qu’à la fin de la prestation que je peux constater si j’ai bien fait mon travail, si je me suis mise en lien avec l’impalpable de l’autre.»

Perdre la voix et la retrouver

Ce travail sur la justesse, sur le son, ça remonte à quand? «Au jour où j’ai perdu ma voix.» C’était en 2002, suite à une série de concerts en Russie. Mélanie De Biasio sortait du Conservatoire de Bruxelles, section jazz, auréolée d’une «grande distinction»: «J’étais fraîche, j’étais contente, c’était ma première tournée. Et je tombe malade.» Inflammation pulmonaire, cordes vocales «totalement désaxées». Aphone pendant un an.

«Quand on perd ce qu’on a de plus cher, qu’est-ce qu’on a encore? Dans mon cas, une respiration. Et puis un tout petit son, «mmm». Je l’ai utilisé pour prendre soin de ce qui restait, pour masser les chairs endolories. peu à peu, avec ce son très faible, j’ai trouvé quelque chose de très large en fréquences. J’ai aimé cet exercice. Et je savais que ce serait pour moi le début d’une grande histoire. Je savais que c’était ma voix, ma façon de vibrer le son.»

Mélanie De Biasio me 16 oct., 20 h, salle communale d’Onex, rte de Chancy 131, festival JazzContreBand. Infos: spectacles-onesiens.ch