Matthieu Chedid en solo avec ses machines

Toute ressemblance avec Stephan Eicher et ses automates n’est-il que pur hasard? On demandera à Matthieu Chedid si l’occasion se présente. En attendant, le voici, le grand -M-, qui se présente en solo, revisitant ses tubes, larguant en prime les titres de son dernier album, «Lettre infinie».

Après Paléo cet été, le guitariste virtuose et sa coupe de hibou donnent rendez-vous au public mercredi 27 novembre à l’Arena. C’est l’occasion d’un nouveau show «mégalo», thème chéri du chanteur français. L’opportunité, pour cette attachante figure du rock clownesque, d’étaler son savoir-faire seul en scène, sans autre concurrence que ses machines, Tom, Poosy et Roxy. A savoir, le machin avec les synthétiseurs qui clapotent tout seul, ainsi que ces deux empilement monumentaux, assemblages hétéroclites de percussions diverses et variées. Qui jouent toutes seules, elles aussi. Plutôt: Matthieu Chedid commande tout, de son pédalier. Et le show s’emballe!

Matthieu Chedid

mercredi 27 novembre,

Arena. Infos: opus-one.ch