Malade, Sting annule un concert

Le chanteur britannique Sting, 67 ans, a annulé lundi pour raisons médicales un concert qu'il devait donner en soirée à Gand, en Belgique (nord-ouest), a-t-il annoncé sur son compte Twitter.

«Nous regrettons de vous informer que le concert de Sting au festival de Jazz de Gand ce soir doit être annulé sur ordre des médecins», indique ce tweet sur le compte certifié du chanteur.

We regret to inform you that Sting’s performance at the Ghent Jazz Festival in Ghent, Belgium this evening must be canceled due to doctor’s orders. Information regarding the reimbursement of tickets will follow soon.