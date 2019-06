Madonna, «Ne pas se laisser avoir par son ego»

Exaspérée, elle lève les yeux au ciel et pince les lèvres dans une grimace polémique alors que nous prenons place au sein du club londonien duquel sont membres des stars comme Sting et Yoko Ono, à l’occasion de sa rencontre avec la presse italienne. «La Scala ne veut pas de moi, les gens comme moi ne plaisent pas aux opéras», proteste Madonna quand nous lui faisons remarquer que l’Italie ne figure pas au programme de la tournée qu’elle entamera à partir du 12 septembre, à la suite de la sortie de son album «Madame X»: une succession de dates (et des billets encore invendus en raison des prix qui frôlent les 500 euros) à New York, à Los Angeles, au Palladium de Londres, au Grand Rex de Paris, au Colisée de Lisbonne. Mais Milan lui a dit non. «C’est la Scala ou rien», insiste la star. «Dommage, car ce sera un spectacle différent, intime, avec de nombreux invités. Acoustique? Pas seulement», annonce-t-elle.

Sévère, belle, élégante, des gants en cuir noir jusqu’aux coudes et un inquiétant bandeau sur l’œil gauche – on dirait Bette Davis dans le film «The Anniversary», mais qui osera lui dire? – lucide et concentrée: aujourd’hui encore, elle est Madame X, la créature énigmatique qu’elle a inventée à partir de Frida Kahlo, Carson McCullers et Ingrid Betancourt (cette idée de personnage aux multiples identités, raconte-t-elle, lui est venue après la lecture de «Tours etdétours de la vilaine fille» de Mario Vargas Llosa).

Nous lui faisons signe de s’asseoir, par politesse et parce que c’est elle, la diva. Elle proteste: «Les femmes en premier? Pourquoi ça? Arrêtez vos conneries, s’il vous plaît.»

«Madame X» est un album complexe, le plus engagé de votre carrière.

La musique doit redevenir politique, nous en avons besoin. Je pense à Bob Marley, Marvin Gaye, John Lennon: ils ont écrit des titres inoubliables par leur contenu.

On retrouve aussi une chanson intitulée «Ciao bella»: un hommage à l’Italie?

L’Italie est toujours avec moi. C’est un duo avec Kimi Djabaté, un combattant de la liberté originaire de Guinée-Bissau, qui vit à Lisbonne et chante en mandinka – le fil qui la connecte à l’hymne partisan est évident. Quand j’ai adopté mes jumelles au Malawi, elles ne parlaient pas un mot d’anglais. La première chanson qu’elles ont apprise, c’est «Mambo italiano» de Dean Martin (elle chante).

Sur la pochette de votre album, on vous voit la bouche cousue. C’est une image impressionnante.

Je me souviens qu’enfant, j’ai embrassé ma mère pour la dernière fois avant qu’on ne ferme le cercueil. Je me suis baissée sur elle et j’ai vu que ses lèvres étaient cousues – ce fut pour moi un choc immense. Je n’ai jamais pu oublier cette image. Sur cette photo, avec les cheveux noirs et les sourcils épais, je suis exactement comme elle.

Votre deuxième vie au Portugal vous a offert de nombreuses opportunités musicales et vous a tenue à l’écart des États-Unis durant une administration que vous avez critiquée à maintes reprises.

Je n’ai pas fui Donald Trump, mais ce fut pour moi une bénédiction d’avoir pu contempler l’Amérique depuis un observatoire privilégié. Je voulais soutenir la passion de mon fils, David Banda, pour le football et m’accorder une aventure. Je ne pensais pas que Lisbonne possédait une scène musicale aussi riche. Je connaissais le fado, la morna capverdienne de Cesaria Evora, je savais que c’était une ville multiethnique, mais je n’imaginais pas que l’engouement pour la musique y était aussi contagieux. Tout le monde joue de tout, dans les bars, dans la rue; par amour de la musique et non pour la célébrité.

Quand le pape François a dit: «Qui suis-je pour juger?» en faisant référence à la communauté LGBT (le 30 juin, vous serez la reine de la Gay Pride de New York), vous avez manifesté le désir de le rencontrer…

… Mais je n’ai pas encore été invitée. J’aime beaucoup ce pape, c’est un pas en avant pour l’Église. (Elle soupire, les yeux baissés) Francesco, mon futur ami…

Vous avez débuté à une époque où les moyens de communication étaient encore limités par rapport à aujourd’hui, mais malgré tout, vous avez réussi à créer une forme de pop internationale.

Plus rien n’est comme avant. Tout le monde est habité par un désir incontrôlable de visibilité; les gens ne se parlent pas, ils ont les yeux rivés sur leur téléphone. C’est un instrument très puissant, utile, mais dangereux. Le problème, c’est que la plupart des adultes ne se rendent pas compte de leur dépendance et du temps précieux que leur vole internet.

C’est pour cette raison que vous avez retiré le téléphone portable à vos enfants?

Retiré? Ils n’en ont jamais eu!

De nombreux artistes géniaux des années 80, dont certains étaient vos amis, comme Prince, sont partis ou se sont brûlé les ailes. Comment faites-vous pour conserver un équilibre?

Il faut avoir une vie spirituelle, autrement c’est comme mettre les doigts dans une prise électrique et se faire foudroyer. Prince a touché la lumière, tout comme Michael Jackson. Comment ne pas dérailler? D’abord, il faut s’entourer de personnes avec qui on s’entend bien. Ensuite, il faut se souvenir qu’on est l’administrateur et non le propriétaire de son talent. Enfin, il ne faut pas se laisser avoir par son ego. Je n’ai jamais pensé que mes disques, mes chansons, mes films et mes enfants étaient le résultat d’une bénédiction divine. S’ils existent, c’est parce que j’ai trouvé un partenaire en Dieu.

Dans le titre «Medellín», vous rêvez d’un retour à la naïveté et à la liberté de la postadolescence, lorsque vous êtes arrivée à New York et que Martha Graham, la grande chorégraphe, vous a baptisée Madame X.

Être naïf signifie se foutre de ce que pensent les gens. C’est ainsi que démarrent les carrières. Aujourd’hui, tout le monde se préoccupe du jugement des autres, et cela empêche de grandir, de créer en toute liberté. Vous imaginez Picasso à l’ère des réseaux sociaux? Fellini, Pasolini et Visconti n’auraient pas existé si la priorité avait été donnée au box-office. «Huit et demi» n’aurait pas vu le jour. C’est un film que comprennent seulement dix génies et j’en fais partie. (Elle s’écarte du sujet) Vous avez vu «Silvio et les autres», le film de Sorrentino sur Berlusconi?

Nous l’avons «vécu». Mais cette époque est révolue. Maintenant, nous avons Salvini.

Et nous, Trump.

On échange?

Non, merci.

@La Repubblica/Le Soir

(TDG)