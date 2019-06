Les cors des Alpes ouvrent la 28e Fête de la musique

endredi, 19 h. Arrivé par le chemin devant le Grütli, suivi le trottoir longeant le Conservatoire. On entend au loin une rumeur inhabituelle. Des sons graves, des notes étirées. Sur la place Neuve, cinq cors des Alpes sont à la manœuvre. La 28e Fête de la musique a commencé.

Les Joyeux Fa dièse, baptisés ainsi en référence à la tonalité du cor, ont l’allure solennelle, les manières sans empressement qui conviennent à cet instrument d’un exotisme de proximité. Les Joyeux Fa dièse étaient dirigés à l’origine par Michel Barberis, disparu en 2018. Le groupe se présente aujourd’hui en quintet, sous la houlette de Gérard Lefel. On écoute une suite d’arpèges tantôt ascendants, puis descendants. Répertoire «folklorique», made in Switzerland. Ça évoque les montagnes omniprésentes autour de nous, ça ne court pas les rues non plus.

Une structure «géante» bien discrète

L’audience, pour l’heure, se résume à un petit comité, attentif mais disséminé. Une légère rincette – rien à voir avec la tempête du week-end dernier – a ralenti l’arrivée du public.

Les cors, c’est remarquable, jouent sur une scène encastrée dans une longue structure installée sur le côté nord de la place. Voilà le projet «Rainbow» annoncé par les organisateurs comme la grande attraction de la Fête. «Rainbow», tel l’arc-en-ciel gonflable qui coiffe une partie de l’édifice. On l’imaginait plus spectaculaire. Aurait-il fallu quelque chose de plus grand? L’installer ailleurs que devant le Grand Théâtre? L’institution lyrique est si imposante qu’elle domine toujours le paysage… On attendra qu’il fasse beau, que la fête bâte son plein pour que cette place Neuve prenne des dimensions plus séduisantes (TDG)