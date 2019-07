Les amoureux du western en plein mythe américain à Chancy

À Chancy, en ce moment, on se croirait propulsé à l’intérieur de «Retour vers le futur 3». Oui, le fameux film dans lequel l’inénarrable Marty McFly apprend que son vieux pote Emmett «Doc» Brown a filé tout droit au Far West au volant de sa DeLorean. Comme les personnages mis en scène par Robert Zemeckis, la commune la plus à l’ouest de la Suisse s’offre de jeudi à dimanche une plongée en pleine période western. Dépaysement garanti au cœur du mythe américain, avec son camp de colons, ses chariots de pionniers, son village amérindien, ses trappeurs et son fort US. Pour son troisième Festival Country, l’association BalkaFesti a soigné plus que jamais les détails.

«Les festivals de country misent souvent davantage sur l’aspect musical que sur les décors», constatent Chantal Dubelly Hatinguais et Patricia Balmer Kaech, membres fondatrices de l’association BalkaFesti, avec Pierre Kaech. À Chancy, pas question de se contenter de dix concerts gratuits, même avec de belles têtes d’affiche telles que le band de la Texane Martha Fields (samedi 20 h 30 ) ou The Crazy Pony (dimanche 15 h). «Le maître mot, c’est l’authenticité», soulignent les organisateurs d’une manifestation suivie par 3000 spectateurs enthousiastes l’an passé et qui compte bien en attirer davantage encore de jeudi à dimanche. «On a recréé la réalité de l’époque, pour offrir une immersion totale dans le Far West.»

Mains en or

Fer de lance de ce concept unique en Suisse, le Genevois Pierre Kaech. Menuisier-ébéniste de formation, sapeur-pompier au quotidien, ce jeune sexagénaire «a des mains en or» selon ses proches. Amoureux des grands espaces américains, qu’il a sillonnés aussi bien en camping-car qu’à moto ou en voiture avec son épouse, Patricia, le Genevois n’a pas son pareil pour bâtir des maisons dont les façades et les trottoirs évoquent irrésistiblement les années 1870. À l’intérieur, des accessoires – chaises de saloon, selles, enclume, etc. – chinés dans des brocantes, sur internet, voire parfois dans une déchetterie.

En 2019, le village western de Chancy s’agrandit sur deux rues, avec au total vingt constructions originales, du pony express au bureau du shérif, en passant par une banque très convoitée par les hors-la-loi ou un barber shop soigneusement reconstitué. En ces murs, rien que des bénévoles en costume, artisans-exposants restant dans le thème avec leurs bijoux conçus à partir de fers à cheval ou leurs vêtements à la John Wayne (bottes, chapeaux, ceinturons). Une couturière confectionne aussi des costumes historiques, entre un rodéo mécanique et des balades en calèche. Bref, du lancer de lasso à la recherche de pépites d’or, Chancy vit sa conquête de l’Ouest avec jubilation.

Événement généreux

À l’image de la Jeunesse locale, les associations villageoises sont très largement impliquées dans un événement généreux. Après la fondation Foyer Handicap en 2018, le plus grand des petits festivals entend aider financièrement les enfants malades. Miss Suisse romande 2019, la Jurassienne Léa Aubry participe à la soirée de soutien de ce jeudi. Par la suite, les bénéfices de la manifestation seront réinjectés afin d’organiser l’an prochain une sympathique fiesta à l’Hôpital des enfants, dans le cadre de la Fête de la musique. Son thème: le western, évidemment!

Festival Country Chancy. Du jeudi 11 au dimanche 14 juillet, salle communale de Chancy, ch. de la Ruette 7. Rens: www.festivalcountrychancy.ch

(TDG)