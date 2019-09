Le Zooloo chauffe le rock à Versoix

On n’en avait jamais entendu parler auparavant, ou si peu. Dire que ce festival aborde ce week-end rien de moins que sa douzième édition! Pareille discrétion a de quoi intriguer. D’autant plus que la programmation ne manque pas d’attrait.

Vendredi 6 et samedi 7 septembre, le Zooloo Festival prendra une nouvelle fois ses quartiers aux bords du Léman, sur la grève nautique de Port-Choiseul. Qu’y verra-t-on? Outre des animations pour enfants ainsi que des stands associatifs, une palette de groupes locaux sont attendus sur scène. C’est le groupe carougeois AVO, étiqueté pop-rock alternatif vendredi, également l’artiste hip-hop Jo2Plainp, de même que Ruflar et Deta, lesquels racontent en rap la vie telle qu’elle s’égrène au bout du lac. Fin de soirée avec le collectif de DJ Bassment. Samedi, ensuite, c’est dans le rock extrême sous ses diverses formes que se consolide la programmation. Voyez Kaatarakt et son metal «viking», Relapse of Mankind et son metalcore juvénile. Et ne manquez pas ce fleuron du black metal genevois, Stortregn. Une déferlante sonore que viendront nuancer les mélodies irlandaises de Slane puis les disques disco funk de Mo’Funka.

Tous les groupes sont issus de la scène locale, ainsi que le souhaitent les organisateurs. Moyenne d’âge de l’équipe? Entre 25 et 30 ans, nombre d’entre eux travaillant de près ou de loin dans le registre de l’événementiel.

Inscrit dans la culture associative, le Zooloo, s’il est resté pendant de longues années peu ou pas connu à l’extérieur de Versoix, doit cet état de fait à sa volonté initiale de proposer un «festival de quartier», ainsi que nous l’explique Yoann Kämpfer, son coprésident: «En 2006, le Parlement des jeunes de Versoix lançait une première édition. Sept ans plus tard, le Parlement était dissous, et le festival allait disparaître.» Il a fallu une année pour que la nouvelle équipe reprenne la main, avec pour ambition d’agrandir la voilure. Pour la première fois en 2019, la manifestation ne compte plus une mais deux soirées.