Le piano concassé de Denis Matsuev

Un trait constitutif du récital attise tout particulièrement les envies du mélomane. Il se niche dans la possibilité d’une communion intimiste que promet l’union d’un musicien avec le public dans la salle. Cette promesse est parfois déçue et les raisons de l’échec sont aussi variées qu’il y a de représentations sur scène. Lundi soir, alors que la saison de l’agence Caecilia ouvrait ses portes, le pianiste Denis Matsuev en a déployé une bonne poignée, toutes aussi imposantes que le physique de l’interprète. Le Russe se présentait avec un programme chargé. Ce qui fit dire à un passionné se dirigeant vers le parterre qu’on tenait là, dans un seul banquet, du foie gras à profusion, de l’entrecôte 500 grammes et du baba au rhum.

Traduit en termes musicaux, voilà servie pour commencer la «Sonate N° 23 - Appassionata», puis l’«opus 111» de Beethoven. Et, inutile de faire dans la périphrase, le jeu de Matsuev a pris très vite les allures d’une opération de concassage où les «forte», portés par les qualités réverbérantes du Victoria Hall et par des coups sur la pédale assenés avec une rare violence, ont vite saturé les pavillons auditifs. On a songé alors, dans ces «Allegros» enchaînés avec tant de véhémence, aux pauvres marteaux de l’instrument et délicates interventions restauratrices auxquelles allait devoir faire face l’accordeur. La «Sonate S.178» de Liszt a empiré sans surprise aucune la situation. Seuls des passages de pièces choisies de Tchaïkovski (dont «Doumka op.59») et deux bis magnifiquement murmurés («Une tabatière à musique» d’Anatol Lyadov et l’«Étude op. 76 N°2» de Sibelius) ont montré la face délicate et cachée de Matsuev. Ce fut trop peu, et ce fut trop tard.