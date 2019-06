Le jazz s’en va jouer sur la pelouse des Cropettes

L’été venu, l’AMR quitte sa maison mère du Sud des Alpes pour s’installer sur la pelouse des Cropettes. Situation idéale par temps chaud, ambiance conviviale quelle que soit la météo. Au parc, on se désaltère et on se sustente, on se prélasse confortablement, en écoutant la fine fleur du jazz genevois. Ici donne rendez-vous pour une semaine la grande famille musicale des trompettistes, contrebassistes, pianistes, batteurs, batteuses, chanteurs et chanteuses, que ce soit en format trio, quartet, big band ou solo.

L’AMR aux Cropettes, 37e édition, a débuté mercredi et se poursuit jusqu’à dimanche. Cette année, comme les précédentes, c’est l’occasion de découvrir les projets nouveaux issus des collaborations entre musiciens de la maison, y compris les élèves.

Nouvelle garde musicale

Des ateliers qui, pour la première fois, font l’objet d’une programmation à part: jazz moderne, latin jazz ou improvisation, au total six jeunes groupes présenteront le fruit de leur labeur annuel. À suivre à l’adresse du Codebar, la rue Baulacre, en haut du parc, samedi et dimanche. Premier concert à 14 h, dernier à 16 h.

Aux Cropettes, ce ne sont pas moins de 27 propositions que le festival offre aux oreilles des mélomanes, toujours réparties entre la petite et la grande scène. De l’affiche du jeudi soir, on retient, choix purement subjectif, ce projet imaginé par le contrebassiste Massimo Pinca, qui consiste en un ensemble d’un type peu commun: outre la contrebasse, Tarka réunit trois clarinettistes et un batteur (20 h 30). Voir également SEED, sextet animé par la nouvelle garde des professionnels du bout du lac, «leadé» par le batteur Maxence Sibille (22 h 30).

Les élèves composent

Figure incontournable de la scène lacustre, Béatrice Graf participe également aux agapes. Vendredi, la fameuse batteuse posera où bon lui semble son kit en valise, complété de guitares monocordes et autres étonnantes combines situationnistes. En fait de répertoire, ce projet baptisé «Mess-Ages» livre son lot de poésies chantées, ou de harangues à la manière punk, plus proche de Lydia Lunch que de Frank Sinatra (20 h 30).

On en passe et des meilleurs composants de cette affiche 2019. On notera encore ceci, toutefois: un invité de choix s’est glissé entre les musiciens du cru. Le violoncelliste classique Dimos Goudaroulis jouera vendredi (22 h 30) en duo avec le saxophoniste Ohad Talmor, puis samedi (19 h) avec Originals, ensemble de huit professeurs de l’AMR exécutant les compositions des élèves, sous la direction de ses derniers.

37e AMR aux Cropettes Du me 26 au di 30 juin, parc des Cropettes, gratuit. Concerts des ateliers sa 29 et di 30 juin, Codebar, rue Baulacre 10. Infos: amr-geneve.ch (TDG)