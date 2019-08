Le folklore suisse traditionnel ou revisité pétille au Pregny Alp Festival

On ne connaît pas sa valeur nominale. Mais on peut parier que la pièce de monnaie fictive représentée sur l’affiche du Pregny Alp Festival va attirer l’œil. Guillaume Tell y a transformé son arbalète en contrebasse, son fiston entonne le yodel et, pour les accompagner, une Dame Helvétie joue de la gratte sur un écusson suisse. Signées comme les précédentes par le graphiste Philippe Abbet, l’image phare de cette 13e édition annonce la couleur: du côté de Pregny-Chambésy, c’est bien la musique traditionnelle helvétique qui est mise en avant ce samedi, au cours d’une manifestation aussi fun que dynamique.

Créé en 2007, unique en son genre dans le canton, ce rendez-vous convivial et familial propose des artistes locaux, à l’image des Sonneurs du Jet d’Ô ou de la Brante de Bernex. Des Romands, tel l’orchestre d’accordéons Luusbuebe, originaire du Val-de-Ruz. Des Alémaniques comme la joueuse de cor des Alpes Lisa Stoll, le groupe Die Seerugge Feger composé de quatre cousins thurgoviens ou la chorale Bärgrose Jodler, de Zweisimmen. Sans oublier une formation venue tout droit du Tyrol italien: les 4 Südtiroler mêlent le folklore aux hits de vedettes telles qu’AC/DC. Ambiance assurée!

Avec ses 4 à 5000 visiteurs en une journée, le Pregny Alp draine une jolie foule, qu’il faut savoir sustenter et désaltérer. Dans ces deux domaines, le festival innove. Les amateurs de bonnes choses peuvent désormais réserver une fondue (minimum deux portions) et choisir la plage horaire à laquelle ils souhaitent la manger. Le réchaud et le caquelon sont fournis par les organisateurs. Au rayon boisson, une alternative à la consommation d’eau en bouteille est proposée pour la première fois. Jusqu’à 1000 fois plus écologique selon la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux, encouragée par la Fédération romande des consommateurs, l’eau pression, comme la bière pression, est servie dans un gobelet consigné. Économiquement plus rentable, cette nouveauté constitue un test. «La capacité des installations doit être évaluée. Notre objectif, c’est vraiment de réduire la consommation de bouteilles en plastique. Si tout se passe bien, seule l’eau pression devrait être servie l’an prochain», explique Julien Lafargue, un des organisateurs du Pregny Alp.

Le festival songe par ailleurs à un projet de pavillon couvert. Une collaboration a été initiée avec les élèves de l’IPAC Design Genève. Sous forme de maquettes, trois projets originaux à développer ont été sélectionnés, à découvrir ce samedi. Le public est invité à voter pour son favori.

Pregny Alp Festival, samedi 3 août dès 11 h et jusqu’à 23 h, route de Pregny 47 (à côté de la mairie de Pregny-Chambésy). Entrée libre. Rens: www.pregny-alp.ch