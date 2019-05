Le festival Agapé ouvre ses portes à un éclaireur de bijoux musicaux oubliés

C’est probablement la plus belle conquête musicale de ces dernières décennies. On la doit à une poignée de pionniers, d’abord, puis à une troupe toujours plus grande de musiciens qui ont exploré les recoins les moins éclairés des archives pour faire surgir de l’oubli des œuvres qui auraient mérité un tout autre destin. Armée d’un flair de limier et d’un parc instrumental d’époque, la vaste troupe de «baroqueux» – comme on les a appelés un temps – n’a cessé, en quatre décennies, de restaurer l’aura de compositeurs qui ne parlaient qu’à des mélomanes très avertis. Des œuvres par centaines ont retrouvé alors la voie des scènes et des studios d’enregistrement.

Aujourd’hui, cette vaste entreprise de défrichage continue de réserver des découvertes étonnantes. Les passionnés pourront s’en rendre compte une fois encore en suivant l’ouverture du festival Agapé, manifestation qui fait depuis toujours la part belle à la musique ancienne et baroque, qu’elle soit profane ou sacrée. Lors de la soirée de mercredi, donc, il sera question d’un des ensembles les plus en vue du moment, le belge Scherzi Musicali, fondé il y a une dizaine d’années par le baryton, claveciniste et luthiste Nicolas Achten. Le programme a les formes d’une exploration aguicheuse et inédite, construite autour de pièces consacrée à la figure de Marie Madeleine. Parmi le corpus convoqué, voilà «La Maddalena», petit bijou d’un oublié du XVIIe siècle: le Véronais Antonio Bertali.

«J’ai retrouvé les traces de cet oratorio tout à fait par hasard, raconte par téléphone Nicolas Achten. Je cherchais au départ, dans un fonds d’archives viennois consacré aux oratorios du Sépulcre, des pièces de Giovanni Felice Sances, personnage qui nous a passablement occupés. Les aléas ont voulu que je tombe sur cette œuvre inattendue. Ce genre de découvertes n’est pas si rare dans mes expériences aux archives. Il n’y a pas si longtemps, j’ai croisé à Bologne des compositions de Giovanni Paolo Colonna. Avec elles, j’ai trouvé une sorte de charnière permettant de relier des figures aussi célèbres que Francesco Cavalli et Alessando Scarlatti.»

La quête de vieilles nouveautés cachées permettrait donc de reconstituer des liens, de retrouver ce grand flux musical qui traverse des générations d’artistes. «On a tendance à considérer les grandes figures de l’histoire comme des génies isolés, ajoute Nicolas Achten. Or, ils s’inscrivent tous dans une longue continuité, bien que chacun ait apporté des éléments novateurs et parfois révolutionnaires.» Dans cette histoire de filons qui se prolongent, on trouve entre autres la thématique du concert genevois des Scherzi Musicali. De Claudio Monteverdi au moins célèbre Muzzio Effrem, en passant par Salomone Rossi, les traces musicales du personnage de Marie Madeleine jalonnent le programme. «Cette figure a particulièrement inspiré les artistes baroques, conclut Nicolas Achten. Les œuvres picturales qui lui sont consacrées l’attestent autant que la musique. Avec elle, on tient un personnage à la fois biblique et si humain. Elle est à la lisière entre le sacré et le profane.» Il faudra alors redécouvrir sans hésiter ses quelques contours musicaux surgis d’un passé qu’on a cru oublié. @RoccoZacheo Ensemble Scherzi Musicali, Nicolas Achten (dir.), au Festival Agapé, Église Sainte-Croix de Carouge, me 29 mai à 20 h 30. Rens. www.festivalagape.org (TDG)