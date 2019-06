La toute première Classic Boat Party sur le Léman

En version samba, blues ou electro, les boats parties sont parmi les événements estivaux les plus courus sur le Léman. Des rendez-vous plus ou moins festifs organisés par le Montreux Jazz ou le Mad Club. Mercredi soir, c’est le festival Lavaux Classic qui a osé la première croisière dédiée… à la belle musique. Une Classic Boat Party qui a attiré près de 300 amateurs, séduisant par sa convivialité la majorité de ses voyageurs, déroutant aussi les plus mélomanes d’entre eux.

C’est clair, entre les vagues qui claquaient contre la coque, les turbines à plein régime et de multiples récitals qui s’enchaînaient d’un pont à l’autre, les conditions n’étaient pas toujours idéales pour savourer le talent des partitions les plus sensibles. Chopin sous le doigté du pianiste Finghin Collins a, par exemple, cruellement souffert du cadre feutré du grand salon Belle-Époque, sitôt que l’auditeur se trouvait en fond de salle.

Mais si le pari était osé, l’audace a payé. Lorsque l’instrument se faisait plus profane, le cadre intime ou le programme plus contemporain, quand le jazz, le tango et même l’electro fricotaient avec le classique, la magie a véritablement pris. Avec les vignes de Lavaux au loin ou le coucher de soleil sur le lac, certaines rencontres musicales berceront durablement l’histoire du festival. Du son, entre autres, de l’accordéoniste Augustinas Rakauskas qui a conclu cette croisière originale d’un concert nocturne et magique sur le pont supérieur du bateau arrivé à quai. (TDG)