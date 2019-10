L’OSR a tangué avant de réajuster sa ligne

Voilà un concert qui nous place face à une question aux allures de marronnier: est-il toujours pertinent d’évoquer et de décrire l’identité musicale d’un orchestre? Existe-t-elle seulement, à l’âge d’une uniformisation sonore que les observateurs pointent du doigt, en dénonçant par là une des morsures de la globalisation? À défaut de réponses certaines et définitives, on constatera dans certains cas la résistance d’un ADN, d’un pedigree musical qui est parfois éclatant chez certaines formations. Revenons donc au concert qui nous occupe, celui qu’a donné l’Orchestre de la Suisse romande mercredi soir au Victoria Hall. À l’affiche de la première partie, il était question de Haydn, avec une courte mise en bouche – l’«Ouverture» de l’opéra-bouffe «Il mondo della luna», mais aussi avec ce bijou du répertoire pour orchestre et violoncelle qu’est le «Concerto N°1 en ut majeur», auquel s’est confronté Jean-Guihen Queyras.

Qu’a-t-on entendu ici? Un orchestre s’essayant au hors-piste, en allant loin de ses répertoires habituels et en cheminant avec un bonheur tout relatif. Ainsi, sous la baguette de Jonathan Nott, ces deux pièces affichées des traits peu convenables, surannés, démodés on aurait envie de dire. Ce qu’on attendait? Des attaques franches, des phrasés accentués, des respirations courtes et des pulsations enfiévrées – dans l’«Allegro molto» du «Concerto pour violoncelle» surtout.

On aura entendu à la place des textures d’archets et de vents – les hautbois surtout – à la délicatesse et à la sophistication certaine. Mais rien d’autre ou presque pour rappeler qu’un certain renouveau baroque est passé par là, sur ce répertoire, il y a quatre décennies et que depuis, cette vague n’a cessé de rafraîchir le paysage et d’éduquer les mélomanes à d’autres approches musicales.

À cette déception, ajoutons la prestation de Jean-Guihen Queyras, un musicien sachant faire chanter comme peu d’autres son instrument (quels graves âpres et profonds!) mais qui n’a pas toujours été précis dans les intonations ni en harmonie avec les tempos de l’orchestre – le «Moderato» spécialement. L’OSR s’est ressaisi en deuxième partie de soirée, avec la «Symphonie N°4» de Beethoven. Ici, on aurait pu imaginer un dispositif d’archets moins opulent – les vents ont peiné à surgir – mais tout a paru davantage équilibré et en place, tant sur le front de l’expression que dans les formes des quatre mouvements.