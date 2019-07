L’OSR a joué sous un plafond boréal

Atmosphère très spéciale vendredi soir aux abords de la scène Ella Fitzgerald. Musiques en été donne son concert inaugural sous un plafond de nuées artificielles éclairées façon aurore boréale. Très spectaculaire, et au diapason d’un programme aussi planant que les vapeurs colorées de bleu, de vert et de jaune de l’installation «Boréalis» de l’«artiviste» Dan Acher. L’Orchestre de la Suisse romande (OSR), sous la direction de Jonathan Nott, a choisi des œuvres par moments si douces et intimistes que les rangs arrière du très nombreux public en perdent beaucoup. Plus bas, c’est une communion fervente qui accueille Messiaen, Arvo Pärt, John Adams ou encore Richard Wagner sous les strates évanescentes de «Boréalis». Un coup d’envoi féerique pour ces Musiques en été, qui continuent ces prochains soirs à l’Alhambra.

(TDG)