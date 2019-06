L’éclatant éclectisme de Musiques en Été

Musiques en Été, festival estival des mois de juillet et août, remet chaque année le bout du lac au goût des sonorités du bout du monde comme d’ici même. Où la curiosité sans frein de ses programmateurs se traduit par cet éclectisme particulièrement séduisant dont se pare l’affiche. Que voici dans ses grandes lignes, telles que données lundi par la Ville de Genève, son grand ordonnateur, toujours soucieux, entendait-on à cette occasion, de pluriculturalisme et de culture pour tous en général.

Pianiste classique mais anticonformiste

Olé, donc. Car en voici des belles et des merveilles, de soirées à suivre dès le 5 juillet et jusqu’au 22 août, à l’Alhambra pour le concert payant, au parc La Grange, sur la dite scène Ella Fitzgerald pour le volet gratuit, fort prisé également des amateurs de grillades au grand air. Ici ou là, on y retrouvera, côté classique, l’Orchestre de la Suisse romande, l’Orchestre de chambre de Genève avec l’ensemble Eklekto, également les quatuors Diotima et Sine Nomine. Concernant le jazz, notez Bobo Stenson, Kenny Garrett, Ambrose Akinmusire, ainsi que ce quintet «all stars»: Danilo Perez, Avishai Cohen, Chris Potter, Larry Grenadier et Johnathan Blake. Versant pop et Cie enfin, Keb’Mo’, Asian Dub Foundation et Ana Moura serviront de locomotive devant une palette chamarrée d’artistes à découvrir.

Les nouveaux venus, Musiques en Été en propose plus souvent qu’à son tour, se distinguant ainsi par une sélection audacieuse. Ainsi du pianiste belge Florian Noack. Choix d’un répertoire peu conventionnel, le Russe Liapounov notamment, présence et engagement dans l’interprétation… Ce Noack est un anticonformiste par ailleurs généreux en matière d’inventivité. On l’attend de pied ferme le 23 juillet à l’Alhambra. Comme on attend les Gurls. En voilà trois, originaires de Norvège, qui puisent dans un jazz baigné de soul à l’ancienne matière à fournir d’éclatantes prestations. La voix puissante de Rohey Taalah fusionne merveilleusement avec la contrebasse d’Ellen Andrea Wang et le sax ténor d’Hanna Paulsberg. Promesse d’extase pour le lundi 29 juillet à l’Alhambra.

Polyphonies électro trad à la grecque

On vous en dirait tant encore sur la chanteuse brésilienne transgenre Liniker (24 juillet), le pianiste cubain Cucurucho Valdès (5 août). Parmi tant d’autres encore, on retient déjà la chanteuse grecque Marina Satti: phénomène de la scène athénienne, la jeune femme mêle aux trépidantes rythmiques électroniques d’ascendant oriental une manière apaisée d’assemblage vocal féminin. À écouter au parc La Grange le 7 août.

Classique, jazz, pop. Le trio programmateur – un quatuor en fait, Eve-Anouk Jebejian pour le classique, Jakob Graf pour les choses folk, blues, rock, Ernie Odoom et Nelson Schaer pour le jazz – ont cette année encore réussi une sorte d’affiche paritaire. Chaque domaine s’équilibre entre stars et newcomers, mais aussi entre hommes et femmes. Du moins, on y tend. «Inclusivité», «diversité», «accessibilité», ces principes essentiellement politiques, avouons-le, baignent Musiques en Été dans une douce chaleur de bienveillance partagée.

Musiques en Été du 5 juillet au 22 août, Alhambra (payant) et scène Ella Fitzgerald au parc La Grange (gratuit). Infos: musiquesenete.ch (TDG)