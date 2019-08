Khatia Buniatishvili, celle qui ose

Elle sera seule, Khatia Buniatishvili, sur la scène de la tente de Gstaad, ce vendredi 16 mai. La pianiste géorgienne de 32 ans joue la vedette. Mais mis à part Lang Lang, qui a déjà réussi le même coup au même endroit, très peu d’artistes sont capables de remplir sur leur unique nom une grande salle de concerts. En novembre dernier, son récital à la Philharmonie de Paris affichait complet cinq mois à l’avance. Son concert en tandem avec sa sœur Gvantsa ce dimanche 18 août, à Tannay, l’est aussi (musicales-tannay.ch). Heureusement, à Gstaad, il reste encore quelques sièges vides.

«Être seule, c’est aussi être libre», affirmait Khatia Buniatishvili dans une de ses interviews à propos de l’exercice du récital solo. La liberté, c’est ce qui fascine dans l’image que renvoie la pianiste. Elle apparaît libre dans un monde musical plutôt corseté: son tempérament volcanique, ses tenues légères, sa mèche sauvage et son charisme séduisent un public bien plus large que les amateurs habituels de musique classique, lesquels sont divisés à son propos; soit on l’adule, soit on la démolit. À Gstaad, où elle joue très régulièrement depuis 2003 (elle avait alors 16 ans!), le choix est fait.

Libre, Khatia Buniatishvili l’est aussi par rapport à la technique. Son toucher fluide, sa capacité à tenir les phrasés les plus étales, sa vélocité digitale, sa puissance de frappe lui permettent de tout faire, y compris de prendre les risques les plus inconsidérés, et elle ne s’en prive pas: «Je me donne complètement, je m’abandonne les yeux fermés, je deviens immatérielle. La sonorité est pour moi une sorte de méditation», confiait-elle à «24 heures» il y a trois ans. Surtout, l’interprète se positionne de manière très libre face à la partition: «La rigueur, le contrôle total, ce n’est pas du plaisir», suggère-t-elle. L’indomptable s’empare des œuvres qu’elle joue pour en faire… autre chose. Selon deux principes devenus un peu trop prévisibles: les mouvements lents s’étirent à l’infini; les rapides sont exécutés en coup de vent qui emporte tout, et déchaîne les passions. Qu’on lui pardonne: des si belles avec autant de décibels, il n’y en a guère!