Keith Jarrett sur les ailes d’une perfection céleste

L’art de Keith Jarrett disparaît trop souvent derrière le monument que l’on édifie au pianiste de 74 ans. Son génie ainsi déclaré, on peut se dispenser d’écouter ses œuvres, quand on ne se moque pas de son aura de diva sourcilleuse dans le choix de ses instruments de concertiste, d’une susceptibilité extrême face à l’attitude de son public. Qu’elle soit motivée par la vénération ou la détestation, cette mythification forcenée du musicien – dont il est en partie responsable – génère un brouillard parfois peu propice à l’appréhension de ses œuvres, presque exclusivement constituées par des enregistrements live, ce qui indique bien le degré de perfectionnisme auquel s’astreint cet idéaliste en action.

Son nouvel album, captation d’un concert à la Philharmonie de Munich le 16 juillet 2016 – son pénultième, puisqu’une seule prestation lui a succédé en février 2017 à New York – fend facilement les brumes pour atteindre l’azur de cieux légèrement ennuagés. Il ne s’agit pas seulement d’une métaphore mais de l’image que propose très littéralement la pochette. Une indication visuelle à prendre au sérieux puisque son label, le munichois ECM qui fête ses 50 ans d’activité luxueuse, ne s’est jamais privé d’évoquer par ce biais la coloration de certains de ses albums. Que l’on songe au rouge ardent de «My Foolish Heart», live à Montreux de 2007 au swing presque indécent, ou au jaune-orangé de «Rio», ensoleillé par le Brésil et par l’amour en 2011. Des frontispices qui tranchaient avec le graphisme souvent beaucoup plus austère de ses productions, mais qui reflètent souvent ses préoccupations artistiques.

Même s’il doit traverser quelques nuages, «Munich 2016» met donc le cap sur l’infini bleu du ciel, laissant entendre que ce voyage pourrait être le dernier, impression encore bizarrement renforcée par le classique qui clôt cette suite de 12 improvisations augmentée de 3 standards: le fameux «(Somewhere) over the Rainbow», chanté par Judy Garland dans «Le magicien d’Oz», et promesse d’un au-delà réparateur…

Si cet enregistrement en solo devait s’avérer l’ultime de son auteur – ce que l’on n’espère évidemment pas –, il se présente en tout cas sous des formes réfléchies, apaisées et enjouées, à quelques exceptions près. Un ensemble bien moins tourmenté que son album «Testament», de 2009, qui évoquait à demi-mot ses dernières volontés.

Tout le spectre du talent immense de Keith Jarrett se déploie dans ce «Munich 2016». De l’ouverture à l’agitation angulaire très contemporaine, en passant par des ballades aux délicatesses blues hypersensibles ou des swings au tempérament très ludique, le pianiste parcourt toute l’ampleur de ses possibilités, qu’elles trahissent sa connaissance de la musique classique jusqu’au XXe siècle ou sa sensibilité aux variations émotionnelles du jazz.

D’une cérébralité virtuose à une sérénité langoureuse, presque sentimentale, les polarités de ce concert sont telles qu’il est parfois difficile d’imaginer qu’elles proviennent du même instrumentiste, ce Keith Jarrett capable de donner des formes si différentes au paradis.