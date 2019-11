Kate Tempest, l’amour, la violence, la paix

Pour mettre tout le monde d’accord, rien de tel qu’une humaniste. Lundi soir à l’Alhambra, pour les derniers feux des 15es Créatives – fréquentation en hausse de 20%, 17000 visiteurs au moins selon les organisatrices – la Londonienne Kate Tempest donnait une prestation magistrale, forte de beats électroniques bondissants et d’une voix littéraire profonde.

Elle se présente sans ostentation, remercie chaleureusement, pour annoncer simplement: «Voici ce que j’ai à dire.» Au départ, on écoute l’adolescente qui se cherche, trouve sang, violence, absurdité, tendresse, crie colère, enfin prend du recul et constate: «Pour un doigt d’acide, je leur faisais des yeux de chiots.» Tiré de «Ketamine for Breakfeast», sur son deuxième album en 2016. Le dernier s’appelle «The Book of Traps and Lessons», Grande-Bretagne et Irlande en guise d’illustration. Trap, le piège. Pour dire, entre autres: «Love is a self-made trap», l’amour est un piège que l’on fait soi-même. Le dernier opus, paru en 2019, nourrit l’essentiel du concert. Ce sont des mots articulés, qui grattent, bavent, puis explosent, virant d’un débit lent, monocorde, vers une esquisse de mélodie, pour devenir scansion rap, puis slam, puis théâtre. Cette voix possède une présence extraordinaire.

«J'aime les visages des gens»

Kate Tempest dénombre l’espèce humaine: «7,2 milliards, 7,3 milliards, 7,4…» S’interroge: «Deux solitudes se rencontrent pour créer une autre solitude? Ou Dieu? Ou l’amour?» Vertige d’une vie prise dans la masse, ironie, regard de biais, bouts de réalité: Kate Tempest collecte d’innombrables éclats du vivant pour les disposer tel un kaléidoscope où s’amoncellent chair, amour, destruction, tendresse, oubli... C’est un monologue intérieur qui rencontre le public, une voix poétique que l’on suit – Kate Tempest est une plume reconnue pour ses livres également.

Le public? 800 spectateurs, peut-être plus – lundi, la salle pouvait exceptionnellement en accueillir jusqu’à 1100. Tous immobiles. Certainement concentrés. Peut-être rêveurs ou pensifs? Il y en a même un ou deux qui dansent lorsque la musique s’emballe, virant d’un rythme techno vers une syncope trip-hop, les synthétiseurs hurlant comme les pneus sur l’asphalte. Il y a une femme derrière les machines, Clare Uchima, qui braque à fond les boutons, lance des batteries tourbillonnantes, des sirènes à crever les tympans. Enfin, les sons s’étiolent, deviennent petite musique légère et se taisent. Reste la voix nue: «Je vois tant de paix dans le visage des gens. J’aime les visages des gens.» La tempête s’achève. L’artiste salue. «J’ai tout dit.»