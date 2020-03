Un jour, Dionysos s’en est allé à la pêche aux sirènes

Une créature a pris ses quartiers dans la baignoire de Gaspard. Le jeune homme lui propose du poisson pané. Elle sort tout droit de la Seine. Il est artiste de cabaret, réputé pour son imagination débordante. Elle lui demande: «Comment se fait-il que ton cœur n’ait pas encore lâché, c’est pourtant le lot de tous ceux qui découvrent une sirène?» Mais Gaspard n’a plus de cœur. Ou alors, il est tout sec. Une peine d’amour, le pauvre monsieur…

C’est un film? Auquel cas, ça s’appelle «Une sirène à Paris», sur les écrans le 22 avril. Mais c’est également un livre, même titre, même auteur: Mathias Malzieu. Enfin, c’est un disque, «Surprisier», le neuvième du groupe français Dionysos, pour lequel Malzieu assure écriture des paroles et chant, signant dix-huit ans après le tube «Song for Jedi» un nouveau chapitre coloré, joliment naïf dans le propos, un rien triste dans le fond, assez flamboyant dans l’ensemble.

Jedi et autres contes

Il y a sept ans de cela, Mathias Malzieu apprenait qu’il est atteint d’une grave maladie: aplasie médullaire, les cellules du sang en chute libre. De la longue hospitalisation qui s’ensuit naîtra le précédent opus, «Vampire en pyjama», d’abord à l’écrit, puis en chanson, déjà. «Dès lors que j’étais rétabli, pour rattraper le temps, je me suis mis à tout faire dans un même geste, livre, film et musique», raconte Mathias Malzieu, aujourd’hui parfaitement requinqué. La femme à queue de poisson et son Gaspard font leur apparition. «Je suis tombé amoureux de ce personnage ramenant une sirène chez lui, avec l’incongruité surréaliste d’une telle situation. J’ai commencé à voir les images, j’ai composé les chansons des protagonistes et imaginé la voix de la sirène qui tue.»

La sirène qui tue… On en tombe amoureux fou et l’on meurt, le palpitant en miettes. Métaphore des sentiments, figures archétypales. On songe à «La petite sirène» de Disney ou «L’Odyssée» d’Homère. L’univers de Malzieu flotte entre les deux. «La mythologie, comme les textes religieux, est une fabuleuse boîte à outils. Je ne crois ni aux Jedi, ni aux elfes, ni aux sirènes, mais je suis sensible à la poésie, à l’histoire que ça raconte comme à l’écho que cela peut avoir sur le réel. Ma boussole, ce sont d’abord mes émotions.»

«J'aime la musique qui transporte»

Concrètement, lorsqu’il faut prendre la plume, Mathias Malzieu joue volontiers sur l’abondance de jeux de mots, telle ce «Paris brille-t-il», chanson étendard du nouvel opus, remuant en vrac harmonica, batterie, synthés, le tout accompagné de la voix haut perchée d’Élisabeth Maistre, alter ego féminin de Malzieu depuis 1997. Plus loin «Johnny Cat». Puis «Les filles barbelées». Où «l’amour à mort, j’ai déjà donné» rime avec «ton souvenir colle au cœur, colle encore comme un chewing-gum écrasé». On entend des violons de boléro mexicain, une trompette mariachi, une chorale masculine. «Forever forêt» enchaîne sur une guitare rock, les archets reviennent en force, on songe au folk rock du groupe anglais Dexy’s Midnight Runners, avant que le refrain ne vire à la pop épique, clamant avec hardeur «faut rêver forever».

«J’ai voulu des arrangements cinématographiques», raconte Malzieu. Cordes, cuivres, chœur, ukulélé, banjo, voilà autant de timbres que de traits mélodiques qui, pour Malzieu, constituent «des atmosphères fortes, une ambiance particulière, capable de porter l’imaginaire au-delà de la simple chanson.» Ennio Morricone, bien sûr, comme Arcade Fire, Grandaddy, les Strokes, Nick Cave, Tom Waits, PJ Harvey, Patti Smith et encore Cat Power appartiennent aux nourritures du compositeur français. Idem avec la Québécoise Klô Pelgag, dont la «baroquerie, la façon d’assumer l’imaginaire», est, dit-il, proche de la sienne. «J’aime la musique qui transporte. Taper du pied ne me suffit pas.»

Thérapeutique imaginaire



Mathias Malzieu est un coutumier de la fantaisie, du rêve. «C’est, au-delà de l’art, une façon d’être à la vie. Sans penser nécessairement licornes et sirènes, l’imagination sert tous les jours. Ne serait-ce que dans l’empathie, pour se mettre à la place de quelqu’un d’autre. L’imagination, c’est la possibilité de la nuance, d’autant plus précieuse dans un monde qui se radicalise. Peut-être que je ressens cela plus fort depuis que j’ai été malade… La qualité de la vie, je l’ai vue quand elle risquait de disparaître. L’esprit d’aventure, le «surprisier», j’aurais l’impression de manquer de respect si je ne m’assignais pas à cette discipline ludique.»

«Surprisier» – Dionysos, Sony Music. Concert le 8 avril aux Docks, Lausanne

«Une sirène à Paris» – Film de Mathias Malzieu, sortie suisse le 22 avril