«Je chante Johnny dans le respect»

«Depuis la mort de Johnny, tout s’est accéléré, le projet a pris une ampleur énorme.» En mai dernier à Lausanne, dans les coulisses de la Salle Métropole à quelques minutes de son show, Jean-Baptiste Guégan n’en croit toujours pas ses yeux. Et les fans de Johnny Hallyday, eux, n’en croient pas leurs oreilles. Car Jean-Baptiste a la même voix que leur idole, cette même puissance, ce même vibrato et ces décrochages de note si particuliers.

Cette tessiture vocale naturelle, il l’a ensuite travaillée pendant presque vingt ans pour reproduire à l’identique les intonations du «taulier» du rock français. «J’ai agi comme un sculpteur. La pièce est là, la forme est déjà dessinée, il suffit juste d’arrondir les angles et de dégrossir les contours», explique d’une voix douce et calme le Breton de 36 ans.

Physiquement, ce petit brun n’a rien de l’idole des jeunes. Si ce n’est la belle gueule et le regard perçant. D’ailleurs, on lui dit souvent qu’il ressemble davantage à Danny Brillant. Pourtant, il réussit à s’emparer du mythe. À Lausanne, l’expérience était troublante. Sur scène, Jean-Baptiste Guégan se métamorphose pour sortir le loup de sa cage. Sans pour autant singer la bête de scène. «Je fais Johnny dans le respect. Je n’ai jamais essayé de lui ressembler autrement qu’avec ma voix. Je ne me considère pas sosie.»

Propulsé par le concours télévisé «La France à un incroyable talent», qu’il a remporté haut la main en décembre dernier, Jean-Baptiste Guégan chante désormais dans les Zénith de France. Avant une tournée hivernale d’une trentaine de dates, qui passera par l’Arena de Genève en novembre, il est à Sion sous les étoiles le 12 juillet.

S’attaquer à la légende

L’authenticité et la crédibilité de l’interprète font chavirer le cœur des fans. À Lausanne, on hurlait déjà son nom, on pleurait et on lui baisait les mains. Certains vont même jusqu’à évoquer une forme de réincarnation. Ce qui fait sourire Jean-Baptiste: «je ne m’en rends pas compte. Pour moi, il n’y a rien de mystique ou d’étrange là-dedans. Je n’ai rien volé à personne. J’ai juste la chance d’avoir la même voix que mon idole. Il y a du travail, bien sûr, mais j’ai toujours fait en sorte que ça reste naturel.»

Comment faire, dès lors qu’on s’attaque à une telle légende de la chanson, pour gérer une telle pression et de telles attentes? «J’évite de trop regarder ce qu’on dit sur moi pour pas péter les plombs. J’ai la chance de travailler avec une très belle équipe. Moi je connais rien au métier, je suis juste chanteur interprète.»

Ne rien connaître au métier, c’est très humblement dit. Car avant de jouer devant des milliers de spectateurs, Jean-Baptiste a bourlingué sa Bretagne: karaokés, mariages, comités d’entreprise, «fêtes à la moule» et concours en tout genre, il a chanté Johnny partout pendant dix-sept ans, soit plus de 5000 concerts. «J’ai écumé les mers, comme on dit!» Sans jamais quitter sa région, «par respect, pour ne pas déranger l’artiste tant qu’il était sur scène.»

Un exercice dangereux

Cet apprenti menuisier finit par gagner sa vie en chanson, vit sa vie de rockeur sur sa moto. Et confie - sans vouloir s’étendre - avoir vécu quelques galères et beaucoup de souffrances, «comme Johnny. Un écorché vif avec du caractère, mais profondément gentil et généreux.»

En 2016, il chante «Requiem pour un fou» à la Fnac de Rennes. Une vidéo se retrouve sur YouTube. Et tombe dans les mains des producteurs de «La France a un incroyable talent» qui s’empressent de le contacter. Mais Jean-Baptiste refuse. Plusieurs fois. «Je ne me sentais pas prêt. Chanter du Johnny avec la même voix, ça peut être dangereux, il faut faire gaffe à ce qu’on fait.»

Quelques semaines après la disparition de Johnny Hallyday en décembre 2017, l’émission réitère. «J’allais partir en vacances à l’île Maurice, j’étais à l’aéroport Charles de Gaule à Paris. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment là j’ai dit oui. Ils ont foncé en scooter pour me rencontrer, m’ont interviewé, et m’ont rappelé quelques jours après. Tout s’est bien passé, heureusement.» Dès sa première apparition lors des auditions, il n’était déjà plus question du concours. Les téléspectateurs l’avaient déjà désigné vainqueur.