Hubert Lenoir nouveau héro glam

«Bonsoir, je m'appelle Hubert Lenoir, je viens de Québec, motherf***ing Canada.» On aurait pu, avant d'assister à un de ses concerts, penser que le chanteur canadien était à ranger aux côtés d'artistes privilégiant la forme au fond, le look à la musique. Erreur monumentale.

Provocateur, Hubert Lenoir l'est, et c'est pour le mieux. Monter sur un échafaudage de la scène et mimer des ébats sexuels aurait pu s'avérer vain si un sens profond ou une musique de qualité échappaient à son art. Mais ça n'est pas le cas ici. Chaque arrangement est bien senti, chaque intervention parlée ou chantée est justifiée. Même son tee-shirt jaune fluo, arborant un texte éloquent, «Obtain my consent first please», semble pertinent. À jouer avec les normes, on finit par trouver du neuf.

Parmi les premiers rangs du public de la scène du Dôme, la moitié au moins a les cheveux peroxydés. Très vite, la foule est conquise. Hubert prend la parole à nouveau : «J'ai deux trucs importants à vous dire : premièrement hydratez vous bien, deuxièmement je vous aime.»

Depuis son intervention à la version canadienne de l'émission The Voice (La Voix, ça ne s'invente pas), Hubert Lenoir ne cesse de gagner en popularité. Sa reprise d'un morceau de Jeanne Moreau, «Fille de Personne», est un tube, qu'il jouera à Paléo pour introduire et clore son show. Car oui, show, il y eut. Outre les frasques déjà évoquées, on retiendra les nombreux "crowdsurfing" (surf sur le public) dont l'un a terminé en position assise sur un festivalier, visiblement ravi.

Mais revenons à l'essentiel, la musique. Celle de Hubert Lenoir est originale, éhontée, fraîche. Surtout, elle est glam. Avec à ses côtés six brillants musiciens dont un saxophoniste essentiel et une percussionniste qui l'est tout autant, le chanteur rappelle évidemment le Bowie du début des années 70, mais aussi T-Rex ou les plus récents Foxygen. Hérauts du style, on ne serait pas étonné de les voir parmi ses influences principales.

Assurément, le concert est d'ores et déjà à classer parmi les meilleurs de cette cuvée 2019 de Paléo. Deux regrets tout de même à signaler : une durée de show hélas bien trop courte (45 minutes seulement), et une programmation à cheval avec les très bons genevois de Cyril.

Après un court extrait du fameux riff de «Smells Like Teen Spirit» de Nirvana, le groupe quitte la scène, laissant derrière lui son chanteur principal et un vacarme apocalyptique, tout de larsens et de loops anxiogènes vêtu. «Je m'appelle Hubert Lenoir», hurle ce dernier avant de jeter son micro à terre. On s'en souviendra.