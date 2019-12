Le plus grand des castrats s’élève avec Cecilia Bartoli

Le goût des thématiques qui surprennent (souvent) et qui font mouche (toujours): au fil des albums, Cecilia Bartoli a déployé des dons solides dans cet autre art qui relève, lui, de la mise en scène et du packaging. Mais pas seulement! C’est ainsi que chacun de ses albums – chacune de ses explorations – a rendu caduque l’idée de récital empilant des airs dramatiques ou de bravoure. À cet exercice de style convenu, la Romaine a préféré substituer des démarches autrement plus solides. En une poignée d’années, on a pu ainsi redécouvrir le répertoire oublié d’Agostino Steffani (1654-1728), avec «Mission». On a aussi retrouvé, dans «Opera proibita», de quoi était fait l’art lyrique à Rome, alors que la papauté en avait décrété la prohibition au début du XVIIIe siècle. Et enfin, on a pris la mesure du sacrifice de ces centaines d’enfants castrés au nom d’une beauté musicale qu’il fallait honorer coûte que coûte («Sacrificium»). Bref, Cecilia a beaucoup fouillé dans les archives poussiéreuses, et la quête de la vérité historique a irrigué chaque aventure de la cantatrice dans les studios.

C’est le cas aujourd’hui encore, avec un nouvel hommage aux castrats, et plus précisément au plus célèbre de tous: Carlo Maria Michele Angelo Broschi, plus connu sous le nom de Farinelli. En partant sur ses traces, Bartoli s’avance sur un terrain bien plus balisé, certes. Le nom du célèbre chanteur mort à Bologne en 1782 n’ayant plus rien d’exotique depuis que le réalisateur Gérard Corbiau lui a consacré un long-métrage au succès retentissant il y a vingt-cinq ans. Il n’empêche, les propositions inattendues ne manquent pas dans cette anthologie. Cela commence par la pochette, où le mélange des genres voulu par les graphistes de Decca fait de la cantatrice une Conchita Wurst déroutante. Ainsi barbue – pilosité déjà affichée en 2017 à Salzbourg dans «Ariodante» –, elle parcourt un choix judicieux d’airs, dont certains sont tombés en totale désuétude. Deux parmi les onze gravés s’affichent en première mondiale sur le disque: le «Lontan… Lusingato dalla speme», extrait de «Polifemo» de Porpora et «Si, traditor tu sei», issu de «La Merope» de Riccardo Broschi, frère de Farinelli.

Choix judicieux dans le programme, disions-nous. Regardons de plus près. Les pages virtuoses marquent inévitablement les esprits; elles ancrent la signature généreuse et énergique de Bartoli. Ce pan un rien démonstratif n’occupe pas pour autant l’essentiel de l’album. Dans «Come nave in ria tempesta», passage enivrant de «Semeride regina dell’Assiria» (Porpora), par exemple, la mezzo survole de ses vocalises prodigieuses cette écriture faite pour vous couper le souffle. Mais ailleurs, un autre décor surgit. Un exemple? La complainte poignante de «Mancare o Dio mi sento», dans «Adriano in Siria» de Geminiano Giacomelli. Là, Bartoli se dépasse, portée aussi par un orchestre soyeux, en symbiose totale avec la voix.