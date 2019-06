Giancarlo Del Monaco met les masques à Verdi

Il peste avec un excès de théâtralité qui nous fait sourire, alors qu’on parcourt avec lui les couloirs tentaculaires des sous-sols du Grand Théâtre. Les répétitions sont terminées et Giancarlo Del Monaco a décidé de jouer les grincheux: nulle part un fauteuil pour se reposer deux minutes; pas un zeste de réseau internet pour envoyer des messages à son épouse. Les râles pittoresques s’enchaînent et celui qui les profère sait que les oreilles des témoins ont une écoute complice. Le natif de Venise fait un retour à Genève – dernier passage en 2011 – pour s’attaquer à «Un ballo in maschera», mélodrame en trois actes de Verdi. Il évoque cette nouvelle étape et quelques souvenirs qui nous font remonter le fil du temps jusqu’à son père, le ténor légendaire Mario Del Monaco.

Par quoi commence votre travail, face à une nouvelle production?

Cela fait cinquante-cinq ans que je suis dans le monde de l’opéra et ma méthode n’a jamais changé. En premier lieu, je crois qu’il faut constituer un très bon groupe de travail, une équipe soudée. Je suis attaché à l’idée que tout le monde doit participer à la conception d’un spectacle. À la veille de la première, j’aime qu’on ne sache plus vraiment qui a apporté quelle idée. Mais j’estime aussi que les grandes lignes doivent être tracées par moi.

Et quelle est votre ligne dans ce «Ballo in maschera»?

Le bal masqué se réfère toujours aux dernières scènes de la pièce; c’est un événement mondain qui marque l’épilogue par un geste tragique: l’assassinat de Gustave III, roi de Suède, ou de Riccardo, gouverneur de Boston, selon les éditions. Mon idée est de placer l’entièreté de l’œuvre sous le signe de ce bal masqué. C’est un choix logique, puisque tout le monde, dans la trame de cette histoire, a quelque chose à cacher, et tout le monde se travestit ou se masque pour ne pas être découvert. Sur un plan plus large, j’ai plongé l’intrigue dans un monde quasi contemporain. À savoir les États-Unis de l’époque du président Kennedy, figure qui, comme celle de Gustave III, a été au centre de complots et d’intrigues amoureux. Mais je traite le grand finale en remontant le temps et en suivant les indications du livret: l’épilogue se situe alors au XVIIIe siècle. C’est le bal masqué qui me donne cette grande liberté. Avec ce cadre dramaturgique, j’aurais pu emprunter les costumes et les décors de n’importe quelle autre période historique.

Quelle relation entretenez-vous avec cette œuvre?

J’ai mis en scène une centaine de pièces durant ma carrière mais jamais «Un ballo in maschera». C’est très étrange parce que, en y réfléchissant, je me dis que j’ai fait des dizaines de fois des «Simone Boccanegra», par exemple, œuvre de Verdi qu’on voit bien plus rarement dans les théâtres. Je dois cette opportunité genevoise à Tobias Richter, qui est un ami de très longue date et avec qui j’ai travaillé ailleurs en Europe. À chaque fois qu’il m’a invité dans les maisons qu’il dirigeait, il m’a demandé de me consacrer à une œuvre que je n’avais jamais approchée. C’est ainsi que j’ai pu mettre en scène un «Fidelio» ou une «Salomé» à l’Opéra de Brême, ou encore un «Eugène Onéguine» à Düsseldorf. Ici, après le «Comte Ory» de Rossini, je m’attelle enfin à un autre inédit.

Est-ce pour vous un gros défi?

C’est un défi relatif, puisque je connais bien l’ouvrage. En réalité, toutes les productions représentent un défi, surtout celles qu’on a mises en scène à plusieurs reprises et qui imposent pour cette raison de ne pas se répéter. En recevant cette proposition, j’ai compris qu’il y avait dans toute cette histoire une coïncidence étonnante: mon père a débuté dans cette même œuvre ici à Genève, dans l’immédiat après-guerre, en 1946. Ce bal est dans mon destin…

Son registre dramatique est aussi traversé par des éléments quasi comiques. Comment gérez-vous ces sauts?

On croise en effet des traits amusants chez le page Oscar. Finalement, on ne fait que retrouver par là un grand classique de la tragicomédie: tout le monde rit et puis, sans préavis, la mort se manifeste et apporte son drame. J’ai lu récemment qu’un humoriste anglais s’était écroulé sur scène, victime d’un infarctus. Dans la salle, le public riait à n’en plus pouvoir… En revenant sur les registres de la pièce, il faut ajouter que, comme dans «Macbeth», Verdi fait large usage du magique, du mystère noir et onirique, à travers la figure de la sorcière Ulrica. Voilà un autre trait significatif du «Ballo…»; une sorte de jeu entre le paraître et le réel qui est particulièrement intrigant. Aux yeux d’un metteur en scène, ce mélodrame est bien plus intéressant qu’«Il trovatore», «Rigoletto» voire «La traviata», parce qu’il permet d’évoluer sur plusieurs plans narratifs.

Comment fonctionne le travail avec la fosse et son chef invité, Pinchas Steinberg?

Avec Pinchas, on se connaît depuis tellement longtemps… Je vous parlais de mon «Fidelio» et de ma «Salomé» à Brême, il les dirigeait déjà. Je pense que pour sa dernière production à la tête du Grand Théâtre, Tobias Richter a voulu réunir autour de lui des personnes qui ont marqué un pan de sa carrière. Le chef d’orchestre en fait partie. Et moi-même, je suis honoré d’être de cette équipe.

Avez-vous jamais ressenti le poids de votre père, de la légende qu’il incarne aujourd’hui encore?

Non, jamais. J’ai toujours été plus fort que les complexes qui auraient pu surgir. Cela ne veut pas dire que je n’ai pas accepté ses conseils, surtout au début de ma carrière. Mais au fond, j’ai toujours su que ses coups de main ne servaient pas à grand-chose. Dans ces cas de figure, si on est bon, les observateurs disent qu’on l’est parce que fils de son père; si on est mauvais, on fait comprendre qu’on occupe son poste pour la même raison. Je me souviens d’un conseil prodigué très tôt: il m’a dit de fuir l’Italie, terre de jalousies et de clientélisme. Je l’ai écouté et j’ai fini par passer quarante ans de ma vie en Allemagne.

Comment est née la passion pour la mise en scène?

Elle s’est manifestée très tôt, vers l’âge de 12 ans. À l’époque, j’étais en internat à Lausanne et je me souviens que le soir venu, j’écoutais des opéras couché dans mon lit. Je regardais alors vers le plafond en imaginant les scènes qui allaient avec la musique. Mon premier plateau de théâtre a été ce bout de plafond.

Le chant ne vous a-t-il jamais attiré?

Je l’ai étudié avec mon père et on me disait à l’époque que j’aurais pu faire une bonne carrière. Mais la mise en scène m’intriguait bien davantage. En étant chanteur, on regarde et on perçoit le spectacle d’un point de vue individuel. En se frottant à la mise en scène, on est dans une dimension globale. Cela me convenait parfaitement. J’ai étudié le chant pour mieux comprendre les chanteurs, leurs problèmes, leurs exigences, et la manière de concevoir leurs mouvements sur scène.

Qu’est-ce que votre père vous a transmis de plus précieux?

L’idée qu’une carrière ne se bâtit pas à coups de «oui», qu’elle se fait essentiellement avec des «non». Ce qui veut dire qu’il ne faut pas entreprendre quelque chose qu’on ne sait pas faire. Si on est un ténor dramatique, par exemple, on doit dire non à un rôle pour ténor léger.

«Un ballo in maschera», de Giuseppe Verdi, Grand Théâtre, du 4 au 22 juin. Rens. www.geneveopera.ch (TDG)