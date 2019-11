Flavia Coelho, le Brésil en révolte

Une ville perdue, «Cidade Perdida» en portugais du Brésil. Le titre de la chanson résume tous les maux dont souffre Rio de Janeiro sous la coupe des puissants corrompus, des milices véreuses, des politiciens réactionnaires, racistes, misogynes, homophobes, érigeant le Blanc en figure salvatrice dans un pays habité par une population majoritairement constituée de descendants d’esclaves noirs. C’est une claque, à l’intention de ce président d’extrême droite dont elle ne veut dire le nom, tant il la dégoûte. S’en remettra-t-il? Si seulement il était capable d’écouter les paroles. Signées Flavia Coelho, enfant des quartiers pauvres de la cité carioca, enfant durant la transition postdictature, aujourd’hui établie en France. «Cidade Perdida» représente, de loin, le meilleur de son nouvel album, «DNA», lequel manifeste, entre chant et rap, mélodie caressante et ligne vocale tendue, autant de rage dans les thèmes que de légèreté, d’entrain, d’insouciance même dans la musique.

Flavia Coelho, qui joue à guichets fermés samedi 16 novembre à l’Épicentre dans le cadre des Créatives, défend son quatrième album studio.

Les horreurs du président

«Chaque jour, on se réveille pour se demander: quel droit allons-nous encore perdre.» Ce matin-là, dans le lobby de l’Hôtel Cornavin où elle avait passé la nuit, Flavia Coelho venait d’apprendre ceci: «Le président de notre pays a coupé les subventions d’un journal de gauche de São Paulo, qui restait critique, auquel on pouvait encore faire confiance. Auparavant, il avait déjà menacé la chaîne de télévision Globo, à laquelle il reproche de dénoncer sa politique. C’est la première fois depuis cinquante ans, depuis la dictature, qu’un gouvernement envisage de retirer une concession à un média. Au même moment, l’un des fils du président, qui est son secrétaire personnel, évoque les bienfaits qu’il y aurait à réactiver l’AI-5, ce décret qui, en 1967, a autorisé des tortures sans équivalent…»

Son statut d’artiste en fait un porte-voix pour le public d’Europe. Alors Flavia Coelho, «La Fla», témoigne encore. «Pour les Brésiliens, parler de politique constitue une activité récente. Grâce à Lula, qui a ouvert les universités aux plus démunis, la population s’est éduquée ces dernières années. Les Brésiliens sont enfin allés à l’école. Et ils ont voté pour ce monsieur totalement anti-Lula, antihumanité! J’avais peur avant. J’ai toujours peur aujourd’hui.»

Des billets dans la baie

Alors elle chante «Cidade Perdida». «La ville brûle dans la corruption et la violence. J’ai perdu des amis dans des bavures policières. Je n’ai jamais connu cette ville autrement. Aujourd’hui? Les deux derniers gouverneurs font de la prison. L’un d’eux a jeté son argent dans la baie de Guanabara, si bien que les gens nagent pour trouver des billets de 500 euros. C’est cinématographique. Puis Bolsonaro est arrivé. Et son fief, c’est Rio. Il fallait décrire cela. C’est un risque. Ma famille vit toujours là-bas. Mais il fallait que les gens d’ici, en Europe, le comprennent. Il fallait de la dénonciation et de la poésie. Cette chanson, je l’ai enregistrée 700 fois avant de trouver le ton juste.»

Au Brésil, Flavia Coelho menait une carrière musicale depuis l’âge de 14 ans. «J’ai baigné dans le répertoire traditionnel – forró, pagode, samba, repente, jongo. Bien sûr, il y avait aussi Nina Hagen, Diana Ross, Michael Jackson. Cependant, si nous avons tout, les griots d’Afrique, les quarts de ton arabes, les rythmes des Balkans, nous n’avions pas de culture «world». Jusqu’à mes 26 ans, j’ai dormi pays, mangé pays, vécu pays, en étant persuadée que l’accordéon était cent pour cent brésilien. Puis je suis partie. Pour comprendre comment nous en étions arrivés là, humainement, et musicalement.»

Elle qui n’était ni la fille de Gilberto Gil, ni celle de Caetano Veloso, elle qui a grandi dans les favelas, enfant d’immigrés nordestins dont l’unique sortie, le dimanche, consistait à aller voir la plage, il lui fallait traverser l’Atlantique pour se trouver, pour grandir. «J’avais faim de culture, de peinture, de littérature, de langue. Et puis, en France, parmi les musiciens du monde entier qui y résidaient, j’ai retrouvé la musique d’où je venais! Alors j’ai compris que le Brésil était une immense diaspora. Et que ce pays appartenait, plus qu’à quiconque, aux Indiens.»

Flavia Coelho Sa 16 nov., 20 h 30, Épicentre, ch. de Mancy 61. Complet. Infos: epicentre.ch