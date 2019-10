Eric Legnini a le jazz courtois

Vous avez soupiré devant cet album fourre-tout, ce «Waxx Up» hip-hop, soul, pop, vaguement jazz, globalement assez mou du genou signé Eric Legnini? L’opus paru en 2017 ainsi que deux autres titres plus anciens, «The Vox» et «Sing Twice!», nourrissent la dernière tournée en date du pianiste belge. Qui fait fort heureusement beaucoup mieux en direct que sur disque, avec sa formule trio instrumental plus voix. Sans pour autant sortir des sentiers balisés, voilà un set doté d’un bel éventail de timbres, offrant au plaisir de l’assistance maintes passes d’armes dont se repaît cette formation virtuose.

Vu mardi à l’Alhambra, en clôture de JazzContreBand qui tenait là un invité de marque, applaudi par une foule clairsemée, Legnini est au piano, sans autre type de clavier. Franck Agulhon se charge de la batterie, Thomas Bramerie de la contrebasse. Tandis qu’au chant, Krystle Warren tricote de superbes alambics harmoniques de sa voix feulante. Si bien qu’on croirait entendre Stevie Wonder. C’est qu’il y a là de la soul, dans ces manières très américaines qui caractérisent la musique d’Eric Legnini.

On voit de tout ce soir, de beaux soli, des glissandos fleuris. L’affaire tourne à la perfection, laisse un peu de bois tout de même. Et séduit finalement et plus encore lorsque piano et chant se retrouvent seuls pour un duo dépouillé. Et la part européenne de Legnini de se manifester, presque inopinée, dans un trait furtif, une mélodie toute simple faisant état d’un «cantabile» sublime.