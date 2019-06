Elton John, dieu du stade montreusien

Quand Elton John salue le Stade de la Saussaz par un "Hello Montreux", il a déjà chanté deux chansons, dont celle d'ouverture, "Bennie and the Jets", non seulement mythique mais aussi sur l'album de 1973 qui donne son nom à sa tournée d'adieux, " Goodbye Yellow Brick Road". Il ne se trompe pas. L'installation sportive se trouve en effet sur la commune de Montreux et fait partie, exceptionnellement, du festival du même nom. Quincy Jones est déjà installé sur le promontoire au-dessus de la régie et quelque 15'000 spectateurs sont suspendus aux lèvres du chanteur de 72 ans - comme ses doigts un peu boudinés à son piano. Ne pas oublier les voisins directs, installés dans le jardin de leur immeuble qui donne presque sur la scène du Sir anglais. L'annobli (en 1998) se montre d'une politesse exquise pour ses hôtes. "Ce festival, je l'ai regardé à la télévision, en DVD, jamais je ne pensais y jouer un jour. Je suis très honoré."

Sa venue a occasionné des difficultés inédites au Montreux Jazz Festival, mais, au moment d'entrer dans le concert du chanteur de 72 ans, il fallait décidement se montrer très récalcitrant pour bouder son plaisir - et l'on ne parle pas ici de l'efficacité dans la gestion des foules et des déplacements. Du côté de transports musicaux, le concert est lancé sur des rampes très boogie - sa grande spécialité, qui fait d'ailleurs regretter qu'il n'ait été choisi comme remplaçant du chanteur d'AC/DC en lieu et place d'Axl Rose. La star anglaise enchaîne avec un "I Guess That's Why They Call It The Blues" plus sentimental mais qui insiste sur l'aspect visuel des trois écrans de la scène. En l'occurrence des projections d'images de Martin Parr, photographe anglais connu pour ses vues ironiques de la société britannique. Ces artifices visuels, constamment ajustés au timing du live dans des déclinaisons variées, ne servaient jamais à masquer des faiblesses.

Elton John ne se prête pas à une tournée des reliques. Il reprend ses plus grands titres avec une intensité, qui leur fait honneur, même plus de quarante ans après leur création avec son parolier Bernie Taupin. Rien n'a été agencé pour cacher quoi que ce soit. Les caméras plongent sur son clavier, lui tirent le portrait sans aménité. Tout à son bilan, Elton ne veut rien dissimuler, cet immense professionnel joue la carte de la franchise, du "show" au sens le plus littéral, de la réinterprétation de ce qu'il a été au prisme de ce qu'il est et de ce qu'il ne sera jamais plus, même si sa tournée d'adieux ne s'arrête qu'en 2021.

Plus tard, quand les moutons du chemin des Cornaches, juste sous le stade, mâchaient leur herbe déjà quasi nocturne après avoir entendu des échos de "Tiny Dancer", d'un "Rocket Man" exhaussé par les brises orangées du crépuscule, il n'en fait pas mystère: "Je tiens à vous remercier. Vous avez acheté les disques, les CD, les DVD, le merchandising, mais, plus que tout, vous avez toujours répondu présent aux concerts et rien ne me donne une plus grande émotion que de jouer pour un autre être humain." Ces déclarations peuvent revêtir un aspect prosaïque, même lorsqu'il dédiait "Don't Let the Sun Go Down on Me" à Quincy Jones, mais elles intervenaient dans la foulée d'un concert totalement investi, assumant toutes les folies et les grandeurs d'une carrière phénoménale, même celles de ses dérives.

Quitte à les corriger, puisque le performer à lunettes (3-4 paires lors du concert) récusait sa période d'extravagant stupéfiant. "Ceux qui ont vu le film "Rocket Man" le savent, mais j'ai changé en 1990. J'étais honteux de ma conduite, je suis devenu sobre et cela a changé ma vie de manière incroyable." Et de se lancer dans une diatribe sur le Sida et ses médicaments trop chers, la stigmatisation de l'homosexualité, le racisme, la pauvreté, ceux qui se réclament proches de Dieu mais en sont aussi loin que possible - rappelant que sa fondation luttant contre le Sida avait récolté 450 millions de dollars et bénéficié à 100 millions de personnes. Dans ce "monde divisé" qu'il déplorait, il poursuivait, implorant l'amour, en donnant de sa voix, un peu nasillarde mais toujours aussi puissante, sur son titre "Believe".

Avec sa bande de musiciens, dont certains, comme le batteur à gants blancs Nigel Olsson ou le fantasque percussionniste Ray Cooper, le suivent depuis ses débuts, Elton John a donné, avant d'abandonner les scènes du monde pour se consacrer entièrement à la parentalité, un concert impeccable, totalement engagé, mais aussi traversé d'ironie bienveillante, clôturé par les clins d'oeil formidable de "Bitch" ou de "I'm Still Standing" (le montrant caricaturé par "South Park" ou dans ses atours les plus excentriques). Elton John ne renie rien, il en remontre aux petits joueurs qui croient savoir ce qu'est la provocation. (TDG)