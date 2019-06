Du Beau Lac de Bâle à Henri Dès, la Fête de la musique soigne son allure dans les communes

Le Beau Lac de Bâle vendredi à Plan-les-Ouates, Henri Dès samedi à Bernex, ainsi qu’une foule de musiciens locaux, pour la plupart à découvrir. Tandis que la Ville de Genève prépare sa Fête de la musique en format panoramique, les autres communes du canton ne chôment pas. Huit d’entre elles participent au rendez-vous musical. À Lancy vendredi, Versoix et Veyrier samedi, tous les styles ont droit de cité. Samedi toujours, Confignon écoute du classique, Genthod du rock et des harmonies. Dimanche, enfin, Le Grand-Saconnex se met à la danse et au jazz.

À Bernex en particulier, la Fête organisée dans la zone sportive du Signal prend une ampleur particulière, puisqu’elle est synonyme de festival Métissages, vingtième édition. À l’affiche vendredi, les maîtres ès reggae du bout du lac, Najavibes, de même qu’Aliose. Le duo romand de chanson douce – Alizé Oswald et Xavier Michel – partage à cette occasion un bout de scène avec un chanteur lausannois qu’on avait perdu de vue depuis près de dix ans, Nicolas Michel, alias K­. Le Français Da Silva complète le haut de cette affiche soignée. Samedi, Henri Dès, mais aussi Gaëtan se chargent du jeune public, pour terminer avec le duo Carrousel.

À noter que la version carougeoise de la Fête de la musique n’aura pas lieu cette année. Par mesure d’économie, la commune a supprimé l’événement et invite les mélomanes carougeois à se rendre en ville de Genève. Là où, il est vrai, le programme est plus que copieux: 529 concerts répartis sur 32 scènes, voilà qui devrait satisfaire les goûts les plus variés.

Vendredi pour débuter, on ira volontiers Cour Saint-Pierre pour prendre des nouvelles du chanteur pop Alenko (21 h 15), avant de poursuivre avec l’électronique d’OXSA (minuit). La Terrasse Agrippa, elle, sera tout jazz, avec, entre autres, le Louis Matute Quartet (23 h 30). Côté classique, le Victoria Hall accueille le Motet de Genève accompagné à l’orgue par Diego Innocenzi. Quant aux étudiants de la HEM, ils se présenteront en différents lieux, à commencer par la cour du Musée d’art et d’histoire (19 h).

Tout le programme des communes, ainsi que de la Ville de Genève, sur fetedelamusique.ch (TDG)