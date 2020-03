La déchirante complainte des classes ouvrières

Il est une chanson du compositeur allemand Kurt Weill et de l’écrivain Felix Gasbarra qui raconte une édifiante histoire de moules. «Die Muschel von Margate» débute par l’image idyllique d’un vendeur de coquillages sur la plage. Le temps passe, le fils a repris l’affaire, pour installer une pompe à essence. Avec une coquille en guise d’enseigne – «shell, shell, shell», crie en anglais le marchand. De convoitise en maladresse, l’histoire s’emballe. À cause du pétrole, au dernier vers, tout s’embrase. La comptine a été mise en musique en 1928. En 2020, cette critique acerbe de la course au profit n’a rien perdu de son actualité. Ni sa musique de son air gaillard. Du bon sens et du bon son, voilà tout ce que voulait Monika Esmerode, corniste au sein du Fanfareduloup Orchestra.

Berceuses prolétariennes

Avec d’autres chansons de Weill, également de son contemporain Hanns Eisler, ainsi que des pièces instrumentales de l’un et l’autre, Monika Esmerode emmène l’orchestre genevois dans un territoire particulier: c’est «Solidarität», à suivre à l’Alhambra jeudi 5 et vendredi 6 mars. Un hommage aux années de jeunesse de Weill et Eisler, qui avaient la vingtaine dans l’entre-deux-guerres, comme le poète et dramaturge Bertold Brecht, dont les textes seront mis en musique par l’un et par l’autre.

On connaît le Fanfareduloup pour ses improvisations jazzistiques, son allant rythmique, sa pétillante section cuivres également. La deuxième «Suite pour orchestre» d’Eisler se prête parfaitement à ce type d’arrangements, nous confie Monika Esmerode: «Eisler a écrit pour des petites formations des thèmes aussi riches que mélodiques, qui n’ont cependant rien de fanfareux.» Mais pour chanter les mots de Brecht, comme de Gasbarra, la présence d’un chanteur s’imposait. Ce sera le propre fils de Monika et de Raul Esmerode, percussionniste de l’ensemble. Oscar Esmerode a 20ans, il s’est formé à l’art lyrique pour devenir coutumier des opéras et des opérettes. Avec l’ensemble genevois, le jeune homme interprétera entre autres les terribles «Wiegenlieder einer proletarischen Mutter». Ces quatre «berceuses de la mère au travail», ainsi du titre français, débutent comme ceci: «Pendant que je te portais en moi, c’était assez mal parti pour nous…»

Chômage, pauvreté, malnutrition, mais la possibilité d’une union pour lutter contre le patron exploiteur: outre l’adhésion de Brecht à la pensée marxiste, c’est d’une peinture sociale des années 20 et 30 dont il s’agit surtout. Laquelle fait écho, bien sûr, à la dernière actualité, au mouvement des «gilets jaunes» comme aux grandes grèves en France, relève Monika Esmerode. Monika, sa propre mère, est née en Allemagne, en 1937, dans ce qui constituait alors la Prusse orientale. Lorsque les Russes sont arrivés, sa famille a été décimée, et sa mère a dû survivre seule. «Elle a connu la faim, une chose terrible dont on ne se rend plus compte aujourd’hui. La faim, de nombreuses chansons de Brecht parlent de cela, justement.»

De l’espoir dans la gravité

On ne présente plus Weill. Entre symphonie, jazz et cabaret, le compositeur de «L’opéra de quat’sous», disparu en 1950 à New York à l’âge de 50ans, reste une figure incontournable de la musique contemporaine. Mais Eisler? Né en 1898, Hanns Eisler devra lui aussi quitter l’Allemagne lors de l’avènement du nazisme, avant de revenir s’installer dans le nouvel État communiste. Dont il compose l’hymne national, l’un, très officiel, le «Auferstanden aus Ruinen» (l’Allemagne ressuscitée des ruines). Et cet autre, écrit par Brecht, le «Kindehymne».

Pas de vision hégémonique ici. Mais une musique frémissante, des harmonies émouvantes, héritières directes de la culture viennoise. De l’humain, de l’espoir, pour accompagner des sujets graves, sombres voire désastreux, voilà la patte d’Eisler, ainsi encore pour ses nombreuses musiques de film, pour «Nuit et brouillard» notamment, le documentaire d’Alain Resnais sur les camps d’extermination nazis. Lequel Eisler, comme Brecht, s’est souvent retrouvé en porte-à-faux avec la doctrine du réalisme socialiste…

Jeudi 5 et vendredi 6 mars, 20h, Alhambra,

réservations au 079 467 22 21