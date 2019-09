Débranché, le concert électrise les sens

Pour jouer en acoustique, parfois, il faut «aller brailler au milieu du public». Comme dit Guillaume Pidancet, ex-Capitaine Etc., désormais Pi tout court. Pilier de la chanson du bout du lac, celui-ci vernissait mercredi son nouvel album dans le cadre peu commun du Débranché, dans l’espace tout menu de l’Almacén, au 6 de la rue des Grottes, juste avant la gare. Un festival sans amplification d’aucune sorte, 5e édition jusqu’au samedi 7 septembre. Vernissage également pour Nyna Loren, chanteuse du cru dont on a pu apprécier ce soir-là l’extrême finesse des vocalises, de même que ses arrangements pour contrebasse, guitare, et pour ce violon qu’elle manie en virtuose. Enfin, Jaaq en solo: un rappeur slameur celui-là, accompagné d’une seule guitare, confère à la musique sans micro une expression dépouillée.

En acoustique? Tel un concert en chambre, tout transparaît, tout s’entend, du plus infime piano aux explosions des forte. Voilà l’attrait de cet événement. De Nyna Loren encore, on découvre ainsi cette suite de chansons tantôt en français, tantôt en espagnol, parfois en anglais. Des «cœurs en exil» côtoient «l’irrévérence», qui rime bien avec «ton arrogance». Son chant évoque feu Lhassa de Sela. Comme elle, Nyna reprend cette mélodie ibérique, «Los peces en el río». Comme Chavela Vargas encore, la musicienne suisse prend ce qui lui convient de cette fameuse «Llorona» mexicaine dont on dit qu’elle comprend des centaines de couplets…

Le petit monde de l'Almacén

Si le son naturel permet de comprendre chaque mot, la nécessaire proximité avec le public offre un boulevard à tout ce qui relève du théâtre: diction appuyée, jeux des silences, harangues, déclamations et narration. Voyez Jaaq le solitaire, laissant à la lenteur le soin d’aérer une écriture autrement rythmée: «Prends le pouls/les pressentiments/qui pulsent au fond.»

Le Débranché a ses charmes musicaux. Quid de la société qui le fréquente? Les locaux de l’Almacéen, anciennement Arcade 6, appartiennent à la Ville. Leur gestion est associative, tout comme le Débranché. Un «microfestival» selon ses organisateurs. Dans l’équipe, on croise un ancien candidat à l’Eurovision, un nouveau régent de la culture communale, un passionné de photo, une éducatrice formidable en présentatrice… Tous bénévoles, tous assez drôles. Au prétexte de l’acoustique, les murs ont été garnis de phrases un brin potaches telles que «C’est du play-back, ça se voit». Ce qui nous fait dire qu’en fait d’électricité, outre les loupiotes qui éclairent la scène, seule la tireuse à bière a du jus.

Au Débranché, l’air du temps passe sans empressement: les artistes de la Cité, les chanteurs à textes, également quelques beaux rockers metal – les insubmersibles CardiaC – comme l’afro folk de Kara Sylla Ka et son Sankara Duo (en concert samedi) se mélangent dans la pénombre de ce lieu discret. On tend l’oreille, il n’y a plus un bruit. On s’en retourne par le bar, pour terminer dans le brouhaha accueillant des visiteurs.