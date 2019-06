Dans son laboratoire, le Montreux Jazz perpétue la prise de risque

Avant, les choses étaient relativement faciles. Les fans de reggae portaient des dreadlocks, ceux de rock des perfectos, et ceux de Yes des lunettes. Simple, basique, dirait Orelsan, qui ne jouera pas au 53e Montreux Jazz Festival (MJF) dès ce soir mais qui, avec son rap mâtiné d’electro et de chanson française, représente bien l’atomisation des styles à l’œuvre dans les musiques actuelles.

Un rendez-vous comme le MJF a toujours défriché les tendances et continue de leur porter une attention d’autant plus soutenue que les immenses vedettes du siècle dernier abandonnent l’une après l’autre la scène, volontairement ou non. Cette année, le Stravinski (et le stade de la Saussaz samedi) orchestre pas moins de trois «tournées d’adieux» officielles, avec Joan Baez, Anita Baker et Elton John.

Tandis que le Club se recentre peu ou prou sur la carte du jazz (lui-même traversé de cent styles), le Lab s’affirme comme l’espace des nouveaux courants dans un marché hyperversatile et ultramétissé. Samedi 13 juillet, Suzane est vendue comme la rencontre «entre Édith Piaf et Daft Punk», pas moins. Masego, le 3 juillet, décrit sa musique comme de la «trap house jazz». Etc.

«On fonctionne beaucoup au feeling, la tête dans le guidon avec un minimum de recul»

Pour rendre justice à cet éclatement des sous-genres, goûts et publics, le travail des programmateurs du Lab n’est pas une sinécure: oser le pointu, happer la hype, parier sur l’audace tout en remplissant 16 soirs d’affilée une salle de 2000 places debout – plus de deux fois la taille des Docks lausannois. Peu des artistes au menu rempliraient seuls. La formule gagnante pour minimiser les risques et aiguiser les curiosités réside plus que jamais dans un plateau global et une soirée assez variée pour attirer plusieurs niches de festivaliers. «On cherche à proposer des musiciens complémentaires entre eux», explique Rémi Bruggmann, coprogrammateur du Lab depuis deux ans avec le vétéran David Torreblanca. «Cela ne veut plus dire des plateaux avec des artistes évoluant dans un même style, au contraire. Il faut tenter des trucs et viser juste, au bon moment, dans un marché qui va très vite. On fonctionne beaucoup au feeling, la tête dans le guidon avec un minimum de recul.»

Sur le plan artistique, l’audace promet de belles curiosités (lire plus bas) et, au contraire du Strav’ au programme très ordonné (un concert et sa première partie par soir, rompez!), renoue avec la profusion festive de Claude Nobs, qui aimait empiler les concerts – parfois cinq en un même soir cette année au Lab! Niveau finances, l’équation reste périlleuse. «On ne vise pas toujours le complet, euphémise Rémi Bruggmann, mais au moins à couvrir les frais et des cachets qui sont plus élevés que ce que réclame le musicien pour un concert en salle.» Certes, le Lab et ses 49 artistes ne représentent «que» 22% du budget artistique total, contre 65% pour le Stravinski et ses 26 artistes (hors gala de Quincy Jones). Le risque de flop y est plus intégré et moins létal. Mais les enjeux restent élevés pour revendiquer un rôle de vigie des nouvelles tendances. Et dire plus tard «je l’ai fait» au sujet de Kendrick Lamar (2013) ou de Lana Del Rey (2012).

