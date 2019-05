Coppet dit son amour pour la Schubertiade

Appelons cela un nanofestival, capable de tout dire en un jour et en une poignée de concerts aux formats courts et aux formes agiles. Fluide dans ses enchaînements, conviviale, voire quasi informelle pour ce qui tient de son ambiance, la Schubertiade du château de Coppet prolonge en quelque sorte, sous nos latitudes, une manière de concevoir et de consommer la musique qu’on retrouvait à l’origine dans les parcs de Vienne, lorsqu’il s’agissait de rendre hommage au grand Franz autrichien. La petite ville aux portes de Genève renoue avec ce rituel, raffermie par une première édition plus que concluante il y a une année.

On prononce le mot Schubertiades et on pense aussi à une autre histoire, celle d’un événement itinérant et bisannuel, né sous l’impulsion du regretté chef de chœur André Charlet, et qu’a longtemps soutenu la RTS à travers la chaîne Espace 2. Cette case laissée vide – on ne sait pas si elle le restera définitivement – les organisateurs de Coppet, et tout particulièrement la directrice artistique du jeune événement, Véronique Vielle, en ont adopté l’étiquette et l’esprit. Que prévoit le programme de ce dimanche? «Nous avons toujours eu à cœur de donner la possibilité aux interprètes romands et suisses de se produire sur notre scène, note la directrice. À ces invités, nous ajoutons des figures établies sur le plan international.»

Placée sous le signe du répertoire pour trio, cette édition déploiera six concerts durant la journée. Les interprètes invités? On croisera la violoncelliste Estelle Revaz, par exemple, qui se produira au sein de plusieurs formations. On pourra voir aussi à l’œuvre l’un des plus grands flûtistes à bec de sa génération, le natif de Winterthur Maurice Steger. Ou encore la première flûtiste solo de l’Orchestre de la Suisse romande, l’excellente Sarah Rumer. Il ne faudra pas manquer, enfin, le passage du Trio Wanderer, référence absolue dans son territoire musical.

Schubertiade au château, à Coppet, dimanche 26 mai dès 11 h. Renseignements sur rencontrescoppet.ch (TDG)