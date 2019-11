Le concert de Vanessa Paradis à Genève est annulé

L'organisateur de spectacles Opus One aura tout essayé. En vain. Le concert de la chanteuse française Vanessa Paradis, prévu dans le cadre du festival Les Créatives vendredi 22 novembre à la salle des fêtes de Thônex, a finalement été annulé.

Mardi 12 novembre, une partie du plafond de la salle s'était effondrée, tandis que l'ensemble de la structure présentait des signes de fragilité. Conséquence immédiate: les événements programmés ces prochaines semaines ne pourront s'y dérouler. Plusieurs spectacles avaient déjà été annulé, notamment le concert de Trois cafés gourmands prévu jeudi 21 novembre. Et Vanessa Paradis. «Nous avons envisagé une solution de remplacement, explique Vincent Sager, directeur d'Opus One. Mais les délais étaient trop courts. Vanessa Paradis étant très prise, il n'était pas possible de reporter sa venue à une date ultérieure d'ici la fin de sa tournée.»

Pour Ringer et Cie, annonce en fin de semaine

Cependant, tout n'est pas perdu. D'autres concerts organisés par Opus One à Thônex devraient trouver une solution de rechange d'ici la fin de la semaine. Ainsi de Catherine Ringer le 6 décembre, Dub Inc le 13 et Rilès le 14, tous événements affichant complet ou presque. «La salle des fêtes de Thônex indisponible, nous sommes privé de notre outil de travail», constate Vincent Sager. Qui précise: «Les enjeux économiques sont importants». En effet, si la saison musicale d'Opus One à Thônex est particulièrement chargée - entre 15 et 20 dates chaque année - les artiste à l'affiche sont également très en vue, ainsi encore de Philippe Katerine, attendu le 30 janvier dans le cadre du festival Antigel.

«A Thônex, nous ne sommes que locataires», précise le directeur d'Opus One, qui rappelle également les nombreuses autres manifestations accueillies dans la salle communale, du banquet de retraités au spectacles pour enfants, autant de rendez-vous importants pour les associations locales.