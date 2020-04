Un concert en plein air, vous plaisantez?

Plan fixe: trois musiciens sur leurs instruments, la rade en toile de fond, les derniers rayons du soleil effleurant les toits de la Vieille-Ville. La scène se déroule aux Bains des Pâquis. Installé sur une plateforme au milieu du bassin de natation, le groupe romand Azur 3000 donne un concert. En plein air! Bien sûr, il n’y a pas de public, les règles sanitaires l’interdisent. La prestation, on la suit sur son écran d’ordinateur. Encore une fois… Pourtant, il se passe quelque chose de plus qu’à l’ordinaire. L’image est belle, le son est parfait. La musique, ainsi portée, se découvre sans retenue.

Il en va ainsi tous les vendredis ou presque désormais: quand la météo le permet, la culture se met en «résistance». «Les gens qui jouent dans leur cuisine, au début, on a trouvé ça généreux. Mais très vite, l’idée a montré ses limites. En se produisant gratuitement, avec une mauvaise qualité visuelle et sonore, les artistes dévaluent leur travail.» Tel a été le premier constat de Frédéric Favre, président de l’Association des usagers des Bains. La suite, notre interlocuteur la résume en trois mots: comment faire mieux, sachant qu’il n’y a que la Toile pour partager un événement culturel? Pour Frédéric Favre et ses collègues – Julie Gilbert, Philippe Constantin et Olivier Boillat – la réponse s’est imposée dans la pratique. Avec ce credo: «Si on propose de la qualité, alors le public, même sur internet, comprendra que ça vaut la peine de payer.»

Programmation de haut vol

En fait de «résistance», celle-ci a commencé par les rendez-vous poétiques du samedi. Un incontournable des Bains, depuis des années. Annuler? Pas question! «On a vu des prêtres assurer leur office à distance. Ça nous a convaincus.» En dépit du bon sens, croiront certains, mais en suivant à la lettre les consignes sanitaires, le poète maison, le coordinateur des Bains Philippe Constantin, se lance. «On a utilisé les haut-parleurs qui, en temps normal, servent à faire les annonces aux usagers, raconte Frédéric Favre. Et moi, je tournais à vélo sur le site en tâchant de capter quelque chose.» Diffusée sur les réseaux sociaux, la vidéo retient l’attention d’un ami. Comme Frédéric Favre, Jean-François Vercasson est cinéaste. Il dit au président: «C’est fort! Mais c’est moche.» Et Vercasson d’être aussitôt engagé.

«On a remonté les images, on a tâtonné encore. Jusqu’à ce que l’évidence s’impose: il fallait filmer des prestations live, avec une qualité cinéma, ou au moins artistique.» Voilà l’ambition qui prévaut désormais aux Bains des Pâquis. Qu’il s’agisse des lectures poétiques, la prochaine samedi 2 mai, ou des concerts, avec Pilot On Mars ce vendredi 1er. Deux formations du cru s’y sont déjà essayées avec succès, dont les populaires L’Orage, l’un parmi les nombreux groupes du musicien Robin Girod. Enfin, la captation, avec son cadrage large et le travail sur la lumière – l’éclairage, conçu par Alexandre Burdin, évoluant avec la nuit tombante – constitue à elle seule une œuvre d’art.

Natation sur tabouret

Un dernier point encore, et non des moindres: les Bains des Pâquis ont trouvé de quoi rémunérer les artistes et les techniciens présents sur chaque tournage en dégageant des ressources indépendantes du budget ordinaire de l’association. Frédéric Favre: «On a monté une billetterie en ligne, sur laquelle chacun peut verser ce qu’il veut. Rien que pour L’Orage, nous avons récolté près de 800 francs en une soirée.»

Aux Bains, la «résistance» fait des petits. Le sport à son tour fait le show, proposant, entre autres coaching fitness et séances de yoga dont raffolent paraît-il les internautes, un «cours de natation sur tabouret» comme on n'en a plus vu depuis un siècle.

«Les Bains en résistance» Prochain concert, selon météo, ve 1er mai, 20h, Pilot on Mars, sur la page Facebook des Bains des Pâquis.