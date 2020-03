À un carrefour, Gotthard appuie sur le champignon

Seize albums numéro 1 dans les charts suisses et européens, plus de 2000 concerts et 3 millions de disques vendus à travers le monde depuis sa formation en 1990. Gotthard est le groupe des records, le poids lourd qui a fait de son massif blason autoroutier une sorte de prophétie autoréalisatrice. Rien n’était pourtant gagné pour cette formation venue du Tessin, désormais symbole de hard-rock à franges et à santiags qui, tous les deux ans, délivre sa dose régulière de musique affranchie des modes. Une espèce de Johnny Hallyday à 5 têtes, capable de réconcilier les fans de metal, de grosses cylindrées, de soli glorieux, de ballades tire-larmes et de clichés assumés. Comme le tunnel dont il prend le nom, Gotthard est devenu institution.

Tout n’est pas rose pour autant. Et ce n’est pas l’épidémie virale qui arrangera les choses, alors que le 13e album du groupe, assez logiquement titré «13», est sorti vendredi. «Notre tournée débute le 13 avril à Budapest, détaillait mardi le guitariste Freddy Sherer en promo lausannoise. Nous attendons surtout des nouvelles de l’Allemagne, qui pourrait abaisser la limite des salles à moins de 1000 personnes, ce qui empêcherait notre tournée dans son ensemble. Pour l’instant, ça va. On verra…» Deux jours plus tard, la nouvelle tombera d’une tournée déplacée au mois d’octobre, donc hors soutien promotionnel pour le nouveau disque.

L’Allemagne attendra donc. Les premières années de Gotthard, portées par son chanteur tout en vibrato et brushing Steve Lee, avaient installé son hard FM dans le cœur des populations germanophones: elles restent son core business, bien que l’arrivée au micro de Nic Maeder il y a neuf ans, après le décès accidentel de Steve Lee sur une route du Nevada, ait coïncidé avec un son plus musclé et des influences de rock seventies décomplexées. On pensait la mue définitive. C’était sans compter sur l’envie du guitariste et fondateur Leo Leoni de créer avec d’autres musiciens le module Coreleoni, là aussi assez finement baptisé eu égard au patronyme du Tessinois. Au programme de cette formation active depuis 2018: jouer les premières années de Gotthard, tournées vers une emphase plus criante que les récents disques! La schizophrénie pourrait poindre – les commentaires YouTube sous les singles de «13» reflètent d’ailleurs une bataille de tranchées entre fans de Corleoni et ceux de l’«actuel» Gotthard.

Dans cette situation paradoxale qu’il est forcé d’assumer, Nic Maeder évoque au sein du groupe «des personnalités pas toujours faciles et quelques engueulades» mais préfère voir le verre à moitié plein d’un gang toujours sur la route après 28 ans. «C’est très familial, on se connaît tellement! Les prises de tête concernent surtout des questions de production, rarement de composition. On sait qu’on doit sonner comme du Gotthard, rester proche de notre ADN mais avec aussi pas mal de possibilités de tester des petits trucs.»

Dans les faits, cela s’entend sur «13» dans la bonne idée de rythmes arabisants et de voix orientales sur «Missteria» (un sacrilège pour certains internautes bas du front), dans les cordes toniques en soutien d’un barrage de guitares sur «No Time to Cry» et le Hammond carré de «Bad News», parmi les uppercuts typés seventies que le chanteur, Australien d’adoption mais Vaudois de naissance, empoigne avec aisance. On laissera au goût de chacun la scie «Marry Me», meringue acoustique offerte par Léo Leoni à sa nouvelle épouse, et la reprise de «S.O.S.» qui démontre encore une fois qu’ABBA, même joué sobrement au piano et chanté avec une intensité palpable, sera toujours une mauvaise idée. Plus ou moins pop, abrasif comme il faut, Gotthard assure ses fondamentaux et devrait moins à sa mécanique bien huilée qu’au tempérament de ses pilotes une future sortie de route.